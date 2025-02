8 uccelli che possono entrare nel tuo giardino in inverno

In inverno, gli uccelli che frequentano i nostri giardini possono cambiare e aumentare. Molte specie che nidificano in zone più fredde del Nord Europa, o più in alto tra le montagne vicine, arrivano nei nsotri giardini per svernare. Vediamo quali sono le specie più comuni e facili da vedere.

Il codirosso spazzacamino è forse l’uccello più vistoso in inverno nei nostri giardini



Nei parchi e nei giardini urbani vivono tantissime specie diverse di uccelli. Alcuni, come passeri, merli, capinere, cince, picchi e tortore, possono essere presenti tutto l'anno e spesso costruiscono i loro nidi proprio vicino alle nostre case. Con l'arrivo dell'inverno, tuttavia, la biodiversità ornitica dei nostri giardini può cambiare, spesso arricchendosi. Molti uccelli che infatti vivono e nidificano in zone più fredde del Nord Europa, o più in alto tra le montagne vicine, scendono a sud o a valle nei centri abitati in cerca di cibo e temperature più miti.

Se prestiamo attenzione, nel nostro giardino potremmo quindi notare in inverno nuovi ospiti alati che si muovono tra i rami degli alberi o che si avvicinano alle mangiatoie. Molto, tuttavia, dipende anche dalla regione in cui viviamo, dall'altitudine e dall'ambiente. Gli uccelli che svernano in giardino posso infatti cambiare parecchio tra nord e sud, tra la costa e le zone interne e se abbiamo vicino un bosco o campi coltivati. Ma vediamo un po' più da vicino quali sono gli uccelli più comuni che possono fare visita ai nostri giardini durante l'inverno.

Il codirosso spazzacamino

Il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) è un uccello irrequieto, che si vede spesso su tetti e muretti mentre batte la coda o fa una sorta di inchino



Il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) è un piccolo uccello dal piumaggio scuro, con una coda rossastra che vibra spesso mentre si muove. È una specie che nidifica in ambienti rocciosi d'alta quota, ma in inverno scende giù ne centri abitati, trovando rifugio tra i tetti e i giardini delle case. Si nutre di insetti e piccoli invertebrati, ma nei mesi freddi non disdegna bacche e semi. È un uccello molto irrequieto, che possiamo notare mentre si sposta tra muretti e ringhiere, muovendo la coda in modo caratteristico e spesso facendo una sorta di inchino.

Il pettirosso

Il pettirosso (Erithacus rubecula) è probabilmente l’ospite invernale più conosciuto e amato dei nostri giardini



Il pettirosso (Erithacus rubecula) è probabilmente l'ospite invernale più conosciuto e amato. Facile da riconoscere per il suo petto arancione acceso, è un uccello solitario e territoriale, che difende con energia il suo territorio. In inverno, individui provenienti dal nord Europa arrivano in Italia e spesso si fermano nei giardini e nei parchi urbani, avvicinandosi senza timore alle case. È onnivoro e gradisce particolarmente le briciole, i semi e i piccoli frutti, soprattutto quando la neve copre il suolo.

Il luì piccolo

Il luì piccolo (Phylloscopus collybita) è molto facile da ascoltare anche nei mesi più freddi. Il suo verso è un inconfondibile luì–luì

Il luì piccolo (Phylloscopus collybita) è un uccellino minuto e molto attivo, dal piumaggio verde-oliva sul dorso e più chiaro sul ventre. In estate si riproduce nei boschi e nelle zone alberate dalla collina in sù, ma in inverno scende verso altitudini più basse, compresi i giardini urbani. Si nutre principalmente di insetti, che cerca con grande agilità tra le foglie e i rami più sottili. Il suo verso da cui prende il nome (luì-luì) è molto facile da ascoltare anche nei mesi più freddi, quando la maggior parte degli uccelli sono più silenziosi.

Lo storno

Lo storno (Sturnus vulgaris) è la specie che inverno forma enormi gruppi che danzano al tramonto anche in città



Lo storno (Sturnus vulgaris) è un uccello sociale e molto adattabile, con un piumaggio nero iridescente punteggiato di bianco in inverno. In questa stagione, stormi enormi si radunano nei parchi e nei giardini, alla ricerca di frutti, semi e altro cibo. Gli storni sono famosi per i loro voli sincronizzati spettacolari e per la loro incredibile capacità di imitare i suoni ambientali. Anche nelle grandi città, in inverno è possibile vederli danzare in stormi enormi al tramonto, mentre si radunano per tornare a dormire al dormitorio comune.

Il codibugnolo

Il codibugnolo (Aegithalos caudatus) si muove sempre in gruppi familiari che "cinguettano" di continuo per restare in contatto



Il codibugnolo (Aegithalos caudatus) è un vero e proprio acrobata dalla coda lunga e il piumaggio soffice, con tonalità bianche, nere e rosate. Vive in gruppi familiari e in inverno si sposta continuamente tra cespugli e alberi, alla ricerca di insetti e piccoli semi. Se nel vostro giardino arriva un gruppo di minuscoli uccelli che sembrano "palline con la coda" e che si muove irrequieti tra i rami chiamandosi a vicenda con richiami sottili, probabilmente si tratta proprio di codibugnoli.

Il fringuello

Il fringuello (Fringilla coelebs) spesso in inverno si raduna con altre specie, come peppole e verdoni



Il fringuello (Fringilla coelebs) è un passeriforme robusto, con il maschio dotato di un piumaggio colorato e la femmina dall'aspetto più sobrio. In inverno, molti fringuelli scendono dalle regioni più fredde o dai boschi montani e si riuniscono in grandi gruppi, spesso in compagnia anche di altre specie come peppole e verdoni. Nei giardini e nei parchi, possono essere osservati a terra mentre cercano semi e briciole cadute dagli alberi o dalle mangiatoie.

La passera scopaiola

La passera scopaiola (Prunella modularis) è più discreta delle altre specie



La passera scopaiola (Prunella modularis) ha invece un piumaggio marrone striato, la testa e il petto grigiastri e un comportamento molto discreto. In inverno può far visita ai giardini e alle zone alberate urbane, ma difficilmente la vedremo in bella vista: preferisce non dare molto nell'occhio e muoversi furtiva tra i cespugli e la vegetazione bassa. Si nutre di insetti e semi, e in inverno è possibile osservarla mentre becca il terreno vicino ai cespugli.

La cincia mora

La cincia mora (Periparus ater), come le altre cince, è sempre molto attiva e curiosa



Simile alla cinciarella ma più piccola e con una colorazione nera e bianca, la cincia mora (Periparus ater) è tipica delle foreste di conifere e dei boschi montani, ma in inverno scende spesso nei giardini alla ricerca di cibo. È molto attiva e curiosa, e se avete una mangiatoia, potreste vederla arrivare per prendere qualche seme prima di scappare via velocemente. Insieme a lei, spesso in inverno aumentano anche le altre cince, come appunto la cinciarella e la cinciallegra.