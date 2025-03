Come aiutare gli uccellini d’inverno: 5 consigli utili

L'inverno può essere un periodo molto duro per i piccoli uccelli selvatici che vivono intorno a noi. Possiamo però aiutarli a superare freddo e scarsità di cibo con pochi piccoli gesti. È molto importante farlo però nel modo giusto, con attenzione e consapevolezza: ecco come fare.

L'inverno è la stagione più dura anche per i piccoli uccelli selvatici che vivono intorno a noi. Il freddo si fa sentire, le ore di luce sono poche e le risorse alimentari scarseggiano. Bacche, semi e insetti diventano sempre più difficili da trovare sotto la neve o tra i rami spogli degli alberi. Proprio per questo, molte specie sono costrette ad affrontare lunghissime migrazioni per trovare un luogo più accogliente e con abbastanza cibo, mentre altre non migrano e affrontano il freddo invernale.

Alcune specie rimangono infatti qui tutto l'anno, oppure arrivano per trascorrere l'inverno proprio in Italia partendo da luoghi ancora più lontani e inospitali. Possiamo anche aiutarli a superare la stagione più difficile con alcuni piccoli gesti. È molto importante farlo però nel modo giusto, con attenzione e consapevolezza: un aiuto dato male potrebbe infatti peggiorare la situazione. Ecco quindi alcuni consigli pratici per dare una mano agli uccellini nei mesi più freddi.

Prepara una mangiatoia

Uno dei modi più semplici ed efficaci per aiutare gli uccelli d'inverno è fornire loro del cibo supplementare. Una mangiatoia può essere posizionata in giardino, su un balcone o persino sul davanzale di una finestra, purché sia in un luogo sicuro, protetto e lontano da predatori come cani e gatti domestici. Ma attenzione, non tutto il cibo è adatto. Semi di girasole, arachidi non salate, fiocchi d’avena, noci e mele sono buone scelte. Meglio invece evitare pane, lievitati e cibo salato, che possono essere poco nutrienti o dannosi.

Una mangiatoia può essere fatta in casa con piattini, sottovasi e altro materiale di recupero, oppure essere acquistata pronta all'uso. Esistono ormai tanti modelli in commercio, ma se decidiamo di comprarla meglio evitare le retine con le palline di grasso: c'è il rischio che gli uccelli rimangano incastrati con le zampette. Inoltre, le mangiatoie vanno pulite regolarmente per evitare la diffusione di parassiti e malattie e, soprattutto, usate solo ed esclusivamente in inverno.

Sospendere l'alimentazione artificiale con l'arrivo della primavera è davvero molto importante, per non alterare il comportamento naturale degli uccelli e la loro capacità di procurarsi da mangiare da soli. Gli uccelli che si abitano troppo a una mangiatoia, potrebbe non riuscire più a nutrirsi da soli e persino smettere di migrare. Utilizzare una mangiatoia solo quando fa davvero freddo è il modo migliore e più responsabile per aiutare gli uccellini durante l'inverno.

Acqua fresca e pulita

Non solo cibo, ma anche l'acqua è essenziale per gli uccelli durante in inverno. Spesso, infatti, le fonti naturali ghiacciano quando fa molto freddo e trovare acqua liquida diventa una sfida non da poco. Possiamo aiutarli lasciando a disposizione una vaschetta o un contenitore poco profondo con acqua fresca e pulita, cambiandola regolarmente per evitare che geli, si sporchi o accumuli batteri e parassiti.

È fondamentale posizionare anche la ciotola in un luogo sicuro, lontano da predatori come gatti. Inoltre, è importante che non sia troppo profonda per evitare che insetti o altri piccoli animali rimangano intrappolati al suo interno. Per scongiurare questa ipotesi, possiamo anche posizionare all'interno della ciotola dei sassi o dei cocci che emergono dalla superficie, permettono così a qualsiasi animale di potersi aggrappare ed emergere dall'acqua.

Installa cassette nido

Gli uccelli non hanno però solo hanno bisogno di cibo e acqua, ma anche di un riparo sicuro dove proteggersi dal freddo e dalle intemperie. Installare cassette nido può essere un'ottima soluzione: questi nidi artificiali, offrono un rifugio prezioso in inverno per specie come passeri, cince e altri uccelli che si nascondono nelle cavità. Inoltre, con l'arrivo della primavera diventeranno anche un importante sito di nidificazione, sempre più rari in città, per queste e altre specie cavitarie.

Anche e cassette vanno posizionate in luoghi riparati, a un'altezza adeguata per tenere lontani i predatori e con l’ingresso rivolto in una direzione non troppo esposta al vento. Possono essere installate sia in giardino, sugli alberi, che magari al riparo sotto verande e tettoie. Potrebbe essere utile capire prima quali specie vivono intorno a noi. Passeri e cince, per esempio, utilizzano la classica "casetta forata". Rondini e rondoni hanno invece nidi appositamente progettati, mentre gufi e civette hanno bisogno di cassette ancora più specifiche.

Pianta siepi e piante autoctone

Se abbiamo un giardino o un grade terrazzo, il modo migliore per aiutare gli uccelli non solo inverno è creare un ambiente ricco di risorse naturali. Piantare siepi, piante e arbusti appartenenti a specie autoctone in giardino è un ottimo modo per offrire loro sia da mangiare, sotto forma di bacche, semi e insetti attratti da piante e fiori, sia un riparo dai predatori e dalle intemperie e un posto sicuro dove poter costruire il proprio nido.

Piante come il biancospino, il sambuco, il corniolo e il prugnolo producono frutti molto apprezzati dagli uccelli e non solo. Anche in questo caso, le specie botaniche possono cambiare in base naturalmente al luogo e al clima in cui viviamo e agli uccelli che vivono in zona. Rendere le aree verdi attraenti per gli uccelli, è una pratica in continua crescita e sempre più diffusa chiamata birdgardening. Esistono anche corsi, guide e manuali appositamente pensati per rendere più "biodiversi" i nostri giardini e balconi.

Installa adesivi anti-collisione su porte e finestre

Un altro consiglio che in realtà vale per tutto l'anno, ma che diventa ancora più importante in inverno, è quello di prevenire le collisioni degli uccelli contro le vetrate, le finestre e altre superfici riflettenti di casa nostra. Porte e finestre sono infatti una delle cause principali di mortalità per i piccoli uccelli che vivono intorno a noi. Il vetro riflette il cielo e la vegetazione, ingannando gli uccelli e portandoli a schiantarsi contro la superficie con esiti molto spesso fatali.

Vetri opachi, scanalati o lastre nervate sono molto efficaci nel ridurre questo rischio, ma possiamo anche applicare adesivi, decorazioni o strisce sulla superficie. L'obiettivo deve essere evitare che i vetri riflettano l'ambiente circostante e che trasmettano l'illusione di profondità. Inoltre, spegnere le luci durante la notte può ridurre drasticamente le collisioni. Sui siti web di LIPU Milano e BirdLife Svizzera è possibile trovare numerosi consigli, spunti e guide pratiche per ridurre il problema.

Con questi semplici gesti, possiamo rendere l'inverno un po' meno duro per i tanti uccellini che vivono intorno a noi. Offrire cibo, acqua e rifugi può infatti fare la differenza per molte specie, aiutandole a superare la stagione fredda e a tornare in forze per la primavera, quando dovranno mettere su famiglia. Un aiuto responsabile e davvero consapevole può trasformare i nostri giardini e balconi in piccoli santuari per la biodiversità, permettendoci così di poter anche osservare da vicino tantissime specie di uccelli selvatici.