Il giorno del matrimonio il marito sorprende la moglie con il cane dei suoi sogni: il video virale

Il giorno delle nozze, Lily Digby ha ricevuto una sorpresa indimenticabile: il marito, durante le promesse nuziali, le ha portato un cucciolo di Bassotto, il cane dei suoi sogni. La scena, ripresa in un video virale su TikTok, mostra la sposa esplodere di gioia. Oggi, a un anno di distanza, racconta come il cucciolo abbia reso quel giorno e la sua vita ancora più speciali: “Ora siamo davvero una famiglia, noi tre”.

La sposa a Newsweek ha raccontato cosa ha provato in quel momento e come la sorpresa abbia reso il giorno del matrimonio ancora più speciale: "Avevo sempre immaginato che avremmo iniziato la nostra famiglia con un cucciolo, ma non avrei mai immaginato il momento giusto, proprio il giorno delle nozze, durante le promesse nuziali – ha detto – È stato un momento bellissimo, e non lo cambierei per niente al mondo. È passato più di un anno e ci sentiamo davvero una famiglia, noi tre".

"I primi mesi con un cucciolo pieno di energia ci hanno messo a dura prova – ha raccontato – ma il nostro matrimonio grazie al nostro cucciolo sono più forti che mai".