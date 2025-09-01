Bassottina con due zampe viene ceduta a pochi giorni dalla nascita, ma ora ha una seconda occasione

Blessit, una bassottina nata senza le zampe anteriori e ceduta da cucciola perché ritenuta "senza futuro", ha trovato una nuova vita grazie ad Abigail Thomas, che l’ha adottata e cresciuta con amore, dimostrando che la disabilità non ferma la felicità.

A pochi giorni di vita la Bassottina di nome Blessit è stata ceduta dalla sua famiglia perché è nata con sole due zampe. Appena l'hanno vista però le persone con cui viveva erano certe che non avrebbe avuto futuro, e così l'hanno ceduta. Blessit, invece, aveva solo bisogno di qualcuno che credesse in lei è ha trovato quella persona in Abigail Thomas, una giovane della Louisiana che nel 2021 ha deciso di adottarla e a tre anni di distanza conferma che è stata la scelta giusta.

"Sono felice che non l'abbiano soppressa, le sto dando una vita felice"

Thomas con un post su TikTok che ha fatto milioni di views ha ricordato il giorno che ha portato a casa la minuscola cucciola: era grande quanto la sua mano e all’inizio la nutriva con il biberon, come si fa con i neonati.

Blessit da quel giorno è cresciuta giorno dopo giorno dimostrando di avere la forza e la voglia di vivere, e soprattutto che ce l'avrebbe fatta, a dispetto della sua disabilità. "Sono felice che la prima famiglia non abbia scelto di sopprimerla subito, perché questo mi ha permesso di darle una vita normale”, ha raccontato a Newsweek la sua umana.

Fin da subito Blessit ha dimostrato di non sentirsi diversa: si muove tantissimo, è attiva, salta sulle zampe posteriori e affronta ogni nuova sfida con coraggio e fiducia.

Ora la Bassottina Blessit ha una piccola sedia a rotelle ed è felice

Con il tempo Thomas le ha procurato anche una piccola sedia a rotelle progettata appositamente per i cani. Non è stato semplice convincerla a usarla, perché Blessit sembrava preferire il suo modo particolare di muoversi a saltelli, ma alla fine ha imparato.

Nel corso degli anni ha trovato una grande famiglia allargata composta da diversi animali di varie dimensioni, tra cui un Beagle e persino un Mastino, che l’hanno accolta e accompagnata in questi anni. Oggi Blessit ha quattro anni e una vita piena. Nonostante le difficoltà iniziali, è riuscita ad adattarsi e a trasformare la sua diversità in forza.