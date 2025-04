Il gatto può dimagrire in primavera: cause e rimedi alla perdita di peso stagionale

In primavera, i gatti possono perdere peso per l’aumento dell’attività, il cambio del metabolismo e la minore fame. Se la perdita è lieve è normale, ma se è significativa serve un controllo veterinario.

Se con l'arrivo della primavera hai notato un cambiamento nel tuo gatti non ti stai suggestionando. In questa stagione è probabile che i gatti mostrino abbiano una leggera perdita di peso. Questo fenomeno può essere del tutto normale e legato alla stagionalità, ma in alcuni casi può nascondere problematiche più serie.

La primavera è un periodo di trasformazione per i nostri mici, anche loro come noi risentono dei cambi di stagione, della maggiore quantità di luce solare e dell’aumento dell’attività fisica. I gatti, per natura, infatti, sono regolati dal ritmo circadiano e dai cicli stagionali, il che significa che la loro fisiologia può variare a seconda del periodo dell’anno. Un gatto che dimagrisce in primavera potrebbe farlo per ragioni del tutto naturali, come il cambio del metabolismo o l’aumento del movimento, ma è fondamentale osservare attentamente il suo comportamento per assicurarsi che non ci siano problemi di salute sottostanti.

Perché il gatto dimagrisce in primavera? Le cause

L’aumento dell’attività fisica può essere una delle cause del dimagrimento del gatto



Se un gatto perde peso in primavera, le cause possono essere diverse. Ecco i motivi principali che spiegano questa variazione stagionale:

Aumento dell’attività fisica : con le giornate più lunghe e le temperature più miti anche i gatti sono più propensi a muoversi, soprattutto se hanno accesso a spazi esterni. Anche i gatti d’appartamento possono diventare più attivi, passando più tempo a giocare e ad esplorare l’ambiente. Questo dispendio energetico maggiore può portare a una leggera perdita di peso;

: con le giornate più lunghe e le temperature più miti anche i gatti sono più propensi a muoversi, soprattutto se hanno accesso a spazi esterni. Anche i gatti d’appartamento possono diventare più attivi, passando più tempo a giocare e ad esplorare l’ambiente. Questo dispendio energetico maggiore può portare a una leggera perdita di peso; Cambio nel metabolismo : il metabolismo del gatto può variare con le stagioni. Durante l’inverno, i gatti tendono a conservare energia e a mangiare di più per mantenere il calore corporeo. Con l’arrivo della primavera, invece, il loro organismo si adatta alle temperature più miti e il fabbisogno calorico può ridursi leggermente;

: il metabolismo del gatto può variare con le stagioni. Durante l’inverno, i gatti tendono a conservare energia e a mangiare di più per mantenere il calore corporeo. Con l’arrivo della primavera, invece, il loro organismo si adatta alle temperature più miti e il fabbisogno calorico può ridursi leggermente; Minor consumo di cibo : alcuni gatti, con l’aumento della temperatura, possono avere un calo dell’appetito. Questo comportamento è comune in molte specie animali e può dipendere da un adattamento fisiologico alla stagione più calda;

: alcuni gatti, con l’aumento della temperatura, possono avere un calo dell’appetito. Questo comportamento è comune in molte specie animali e può dipendere da un adattamento fisiologico alla stagione più calda; Cambio del pelo: la muta primaverile è un altro fattore che può incidere sull'aspetto del gatto, facendolo apparire più snello. Durante questo periodo, il gatto perde il folto mantello invernale e il suo corpo può apparire più magro anche se il peso reale non cambia drasticamente.

Cosa fare in primavera per evitare che il gatto perda peso?

Anche se una lieve perdita di peso stagionale può essere normale, ci sono alcune accortezze che si possono adottare per mantenere il gatto in buona salute. Se il gatto tende a mangiare meno, si può provare a rendere i pasti più appetibili scegliendo i suoi cibi preferiti. Di conseguenza se il gatto mostra meno interesse per il cibo umido, si può alternarlo con crocchette o piccoli snack sani per stimolare il suo appetito.

Alcuni gatti bevono meno acqua di quanto dovrebbero, quindi può essere utile incentivare il consumo posizionando più ciotole d’acqua in casa o investendo in una fontanella, che stimola l’istinto naturale a bere di più. Integrare la dieta con cibi umidi aiuta ulteriormente a mantenere un buon livello di idratazione.

Se il gatto è molto attivo e brucia più calorie, si può valutare di aumentare leggermente la quantità di cibo, magari suddividendo i pasti in porzioni più piccole durante la giornata. Questo aiuta a mantenere stabile il livello di energia senza appesantire la digestione.

Un altro aspetto da considerare è il controllo dei parassiti. In primavera aumenta il rischio di infestazioni da pulci, zecche e vermi intestinali, che possono influire sulla salute del gatto e causare perdita di peso. Aapplicare antiparassitari specifici in maniera regolare è un’ottima misura preventiva.

Perdita di peso nel gatto: quando preoccuparsi?

Una leggera variazione di peso stagionale può essere normale, tuttavia ci sono situazioni in cui è meglio non sottovalutare il problema. Al contrario, una perdita di peso significativa, superiore al 10% del peso corporeo abituale, deve essere considerata un segnale d’allarme.

Oltre al dimagrimento, altri sintomi da monitorare includono la perdita di appetito prolungata, vomito frequente, diarrea, letargia o cambiamenti nel comportamento. Un gatto che diventa improvvisamente meno attivo, che dorme molto di più del solito o che mostra segni di disagio potrebbe avere un problema di salute.

Alcune patologie possono manifestarsi con la perdita di peso, tra cui problemi gastrointestinali, malattie renali, diabete o ipertiroidismo. Anche infezioni o infiammazioni croniche possono causare un calo di peso progressivo. Per escludere condizioni mediche più gravi, il veterinario può consigliare esami del sangue e delle urine, oltre a una visita approfondita. Se il gatto perde peso ma mantiene un buon appetito e un comportamento vivace, è probabile che si tratti di una normale oscillazione stagionale.