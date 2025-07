Si può dare la pesca al gatto?

La pesca è sicura per i gatti, ma solo in piccole quantità e con alcune precauzioni: va sbucciata, lavata, privata del nocciolo e tagliata a pezzetti. Il nocciolo è pericoloso e tossico, quindi va sempre rimosso con attenzione.

Le pesche sono un alimento sicuro per i gatti, tuttavia ci sono alcune riserve esattamente come per altri frutti come per la pera e l'anguria. Consideriamo infatti che il gatto è un carnivoro stretto, e di conseguenza il suo organismo trae benefici da proteine di origine animale. Quindi frutta e verdura devono essere una rarità nella sua dieta.

Inoltre, nel caso specifico della pesca il nocciolo rappresenta una potenziale minaccia perché potrebbe causare soffocamento, o intossicazione. Insomma, dare al micio un po' di pesca, preparata correttamente, può essere sicuro, ma solo se fatto con attenzione.

I benefici della pesca per il gatto

Non è necessario che i gatti mangino frutta, tuttavia le pesche possono offrire alcuni benefici quando consumate in piccole quantità. Hanno infatti una buona quantità di fibre, molto utili per facilitare il transito intestinale, e fornisce anche vitamine A e C che possono aiutar il sistema immunitario. Inoltre, l'acqua può aiutare il micio a combattere la disidratazione, soprattutto durante i mesi più caldi.

Il suo sapore dolce e la consistenza morbida potrebbero persino essere apprezzati dai gatti più schizzinosi.

Come dare la pesca al gatto

Se decidi di dare la pesca al gatto ci sono alcuni accorgimenti da tenere presenti. Prima di tutto: lavala bene, in modo che non rimangano residui di pesticidi. La buccia non è velenosa ma potrebbe essere difficile da digerire quindi è meglio rimuoverla. Il nocciolo deve essere completamente rimosso, poiché rappresenta un serio rischio di soffocamento e perché contiene composti tossici. Una volta rimosso, il frutto deve essere aperto e tagliato a piccoli pezzi, anche per evitare che l'animale ingerisca le fette intere assumendo così quantità di zucchero eccessive.

Per quanto riguarda la frequenza, è meglio offrire un pezzettino di pesca fresca occasionalmente, non più di una o due volte a settimana. Altrimenti il micio potrebbe avere disturbi come diarrea o vomito, perché il suo sistema digestivo non è fatto per gestire alti livelli di zuccheri o fibre vegetali.

Cosa succede se il gatto mangia il nocciolo della pesca

Il nocciolo di pesca è noto per essere molto tossico per i gatti. Oltre a essere un rischio di soffocamento il nocciolo può incastrarsi nella gola, causare un blocco o danneggiare i denti. Inoltre, contiene amigdalina, una sostanza che, quando ingerita e metabolizzata, può produrre cianuro. Anche se ingestioni singole di piccole quantità sono raramente fatali, non dovremmo mai sottovalutare l'ingestione accidentale del nocciolo.

Se pensi che il tuo gatto abbia ingerito un nocciolo, contatta subito il tuo veterinario, anche se il tuo gatto non mostra segni evidenti. Nota segni come respiro pesante, debolezza, tremori o vomito. Con un intervento tempestivo, gli effetti possono essere limitati, anche se il pericolo è grave: per questo motivo è sempre saggio impedire al gatto di accedere ai noccioli o alla frutta scartata che è stata lasciata incustodita.