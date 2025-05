Cosa significa quando il gatto mangia ma non ingrassa? Quando preoccuparsi se il gatto non prende peso

Se il gatto mangia ma non ingrassa potrebbe esserci un problema di salute come parassiti o diabete. È importante monitorare quanto mangia e consultare il veterinario. Se non ci sono particolari si può aumentare il cibo puntando su proteine di qualità.

Quando un gatto mangia ma non ingrassa, oppure perde peso senza apparente motivo, è bene prestare attenzione e monitorare la sua alimentazione. In alcuni casi, il gatto potrebbe mangiare anche più cibo di prima senza mettere su peso. Questa situazione può essere la spia di diversi problemi di salute sui quali è bene intervenire il prima possibile.

Diabete, parassiti, malattie intestinali croniche, malattie del pancreas o del fegato, e anche tumori e insufficienza cardiaca: queste sono alcune delle cause principali alla base dell'anomala perdita di peso del gatto.

9 motivi per cui il gatto non prende peso

Se un gatto non ingrassa nonostante mangi bene vuol dire che c'è qualcosa che non va. Significa che il suo organismo non sta processando adeguatamente le calorie di cui ha bisogno, e le ragioni possono essere complesse:

Parassiti intestinali: sebbene sia raro per i gatti che vivono solo in casa, è importante testare la presenza di parassiti intestinali. La situazione è chiarita da un esame delle feci ed è sempre la prima cosa da fare in caso di dubbio; Diabete mellito: è un disturbo comune soprattutto tra i gatti sovrappeso. La perdita di peso è spesso vista come un miglioramento in alcuni casi, ma il gatto dovrebbe comunque essere visto da un veterinario se beve e urina più del solito; Metabolismo veloce: ci sono alcune razze di gatto, come gli Sphynx, che hanno un metabolismo più alto rispetto ad altre. Possono consumare il 50% di energia in più di quella di un gatto di peso equivalente e di un'altra razza; Insufficienza pancreatica esocrina: molto raramente, una mancanza di enzimi prodotti dal pancreas impedisce una digestione adeguata del cibo. Il gatto mangia cibo ma non è in grado di digerire i nutrienti, e l'unico trattamento valido sono gli integratori enzimatici nella dieta; Enteropatia cronica (IBD): questa infiammazione cronica dell'intestino è abbastanza comune tra i gatti, e interferisce con l'assorbimento dei nutrienti. I segni più evidenti sono feci molli e maleodoranti, e a volte episodi di vomito; Linfoma: nel gatto il linfoma può essere conseguenza dell'enteropatia cronica. Anche in questo caso, la perdita di peso è associata a malassorbimento portando a una forte infiammazione cronica dell'intestino; Neoplasie: i tumori, ovunque possano essere, possono assorbire gran parte dell'energia nel corpo e privare il gatto di nutrienti fondamentale, portando una condizione conosciuta come cachessia neoplastica. Questo è il motivo per cui un gatto con un buon appetito può perdere peso molto rapidamente; Insufficienza epatica grave: se il metabolismo del gatto è troppo veloce può essere dovuto a problemi al fegato. L'animale può perdere peso anche se sta assumendo tante calorie; Insufficienza cardiaca grave: anche questa condizione è associata a un problema metabolino. Il corpo di un gatto può bruciare il 30-40% in più delle calorie rispetto a quando è in salute.

Cosa fare se il gatto continua a dimagrire?

Quando un gatto sembra aver perso peso senza motivo la prima cosa da fare è determinare esattamente quanto mangia. Molti gatti si autoregolano, quindi se sta mangiando una quantità di cibo appropriata per il suo peso e il suo stile di vita non c'è davvero motivo di pensare che debba aumentare di peso. Tuttavia, per fugare ogni dubbio è necessario sapere esattamente quanto cibo consuma abitualmente.

È utile pesare le porzioni quotidianamente e tenere un registro per almeno una settimana. Oppure, se la ciotola del cibo del tuo gatto è lasciata fuori per tutto il giorno, si può pesare all'inizio della giornata e di nuovo dopo 24 ore per determinare quanto è stato realmente consumato.

In questo modo, è possibile sapere quanto ha mangiato realmente il micio. Se mangia regolarmente e mantiene lo stesso peso, potrebbe non esserci problemi. Ma se mangia più di quanto dovrebbe e non aumentano di peso o se sta dimagrendo, è il segno di un problema di salute sottostante. In questo caso l'unica cosa da fare è rivolgersi al veterinario.

Come far ingrassare un gatto troppo magro?

La prima cosa da fare è assicurarsi che il gatto stia effettivamente mangiando quanto dovrebbe. Dopodiché, è utile prestare molta attenzione a eventuali nuovi sintomi come vomito, aumento della sete, cambiamenti nelle deiezioni.

Se il veterinario non sospetta problemi di salute allora si può pensare di dargli più da mangiare, ma è meglio non farlo a caso. Il gatto è un carnivoro stretto che necessita di proteine animali di qualità per essere in salute. L'ideale è aiutarlo a mettere su massa magra anziché ingrassare. Questo è particolarmente vero per i gatti che sono sottopeso per lunghi periodi di tempo o che hanno avuto problemi intestinali: fornire un cibo altamente proteico e facilmente digeribile è spesso la migliore strategia.

La varietà nel menù può aiutarlo a mangiare nel caso sia inappetenete: mescola cibo umido e secco, o formule ad alto contenuto calorico, o chiedi al veterinario di particolari integratori che potrebbero fare la differenza. Ciò che è importante è non forzare il gatto e procedere molto lentamente per integrare la sua dieta.