Cosa significa quando il gatto si rotola per terra?

Se condividi la vita con un gatto l'avrai visto accadere mille volte: appena varchi la soglia, eccolo che arriva e poi si distende, si torce, si dimena, per poi rotolarsi dolcemente. A volte questo comportamento non è diretto a qualcuno in particolare ma semplicemente è un modo del gatto di dichiarare come si sente in quel momento.

Rotolarsi può essere un modo per comunicare un messaggio, marcare il territorio oppure solo un gioco per rilassarsi. Vediamo quindi i principali significati dietro al rotolarsi del gatto.

Per marcare il territorio

Tutti i gatti (maschi e femmine, sterilizzati e non) hanno la tendenza a rotolarsi a terra. A volte questo comportamento ha un'origine sessuale, ma ha anche a che fare con la comunicazione tra simili, analoga a quella che si verifica attraverso l'urina.

Dalle ghiandole poste su muso, fianchi e zampe, il gatto rilascia una parte del suo odore sul terreno strofinandosi sul pavimento. Così facendo lascia una "firma" come per dire: "Sono qui". È un modo per rivendicare il proprio posto, per affermare la sua presenza e, in alcuni casi, per sentirsi più sicuro e meglio protetto in un luogo che pensa di possedere.

Per giocare

A volte rotolarsi è un gioco. Il gatto può usarlo per invitare un altro gatto a iniziare un combattimento giocoso, o per migliorare la sua capacità di catturare un giocattolo che simula una preda. Quando accade in nostra presenza possiamo interpretarlo come un buon segno: il gatto è a suo agio e tranquillo. Un ventre esposto, anche per un secondo, indica un buon grado di fiducia. Non è sempre un invito alle coccole, però. Per il gatto gioco e interazione non significano sempre contatto.

Perché è in calore

In alcuni periodo dell'anno, coincidenti con la stagione degli accoppiamenti, è comune vedere le femmine rotolarsi spesso. Questo comportamento è direttamente collegato al momento del calore: strofinandosi, la gatta lascia in giro il suo odore, nell'attesa che un maschio nelle vicinanze percepisca il loro odore e si avvicini.

Questa azione di solito si combina con forti vocalizzazioni e maggiori manifestazioni di affetto.

Per dare il benvenuto

Quando siamo stati via per diverse ore, è probabile che il gatto ci venga incontro per una piccola performance: ci aspetta, ci guarda e poi si lancia a terra e inizia a rotolarsi, spesso unendo il movimento a miagolii dolci e insistenti.

È un saluto, una sorta di benvenuto nel suo linguaggio. Comunica gioia, eccitazione e il desiderio di interazione con il suo umano. Non richiede sempre contatto fisico, ma resta comunque una manifestazione di fiducia e affiliazione.

Per rilassarsi

A volte il gatto può rotolarsi per parecchio tempo su un letto, un divano o in un pezzo di sole caldo sul pavimento. Lo fa lentamente, spesso chiudendo gli occhi. Quando succede il micio sta esprimendo uno stato di calma e fiducia. È un comportamento che indica che il gatto si sente molto a suo agio e quindi sa di potersi rilassare senza correre rischi.