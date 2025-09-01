Il gatto Peanut esce di casa e fa 50 chilometri per andare al pub, due volte

Peanut, un gatto del Lincolnshire, ha percorso quasi 50 km per raggiungere un pub con birrificio dove ha vissuto per settimane a guardare i clienti e cacciare topi. Ritrovato grazie a Facebook è stato portato a casa per poi tornare al pub una seconda volta, ma almeno la sua umana adesso sa dove va quando sparisce.

La passione per il pub e la birra accomuna molti di noi, e sembrerebbe anche qualche gatto come dimostra la storia di Peanut, il micio che ha percorso quasi 50 chilometri dalla sua casa nel Lincolnshire solo per arrivare a un pub con birrificio di Nottingham. E lo ha fatto due volte.

La storia di Peanut: da casa al birrificio per due volte

Tutto è iniziato ai primi di luglio, quando Peanut è uscito dalla sua casa come ogni giorno per fare una passeggiata. Non aveva il collare perché è sempre stato estremamente refrattario e alla fine i suoi umani avevano preferito evitare di farglielo indossare, anche per evitare che si impigliasse durante le sue battute di caccia.

Come sempre quindi il micio è uscito per la sua caccia quotidiana, solo che questa volta, per motivi che forse resteranno sempre ignoti, ha scelto di percorrere quasi 50 chilometri e cacciare topi e piccioni nel cortile di un pub con birrificio nella città vicina alla sua.

I proprietari del locale si sono accorti che il nuovo arrivato era un gatto di casa e non un randagio, ma dato che non aveva la targhetta non sono riusciti a rintracciare la sua famiglia e si sono limitati a scrivere post di appello su Facebook.

Charley Rawlings, l'umana di Peanut, però non immaginava che fosse così lontano. Anche lei ha postato diversi appelli per ritrovarlo, tutti caduti nel vuoto. Per tre settimane Peanut ha trascorso gran parte del suo tempo nel cortile del birrificio, sonnecchiando nel giardino del pub o seduto fuori, a guardare la gente passare.

È rimasto così fino a quando il veterinario di Peanut non ha visto il post e ha riconosciuto il micio. Un rapido controllo ha confermato che si trattava proprio di lui.

"Quando mi hanno chiamato non potevo crederci"

Il veterinario ha quindi chiamato Rawlings per darle la notizia: "Quando ma ha chiamato pensavamo che avrebbe detto che Peanut era morto, ma stava bene. Non potevo crederci. Il personale veterinario mi ha detto che era stato ospitato in un birrificio, così ho semplicemente digitato su Facebook ‘birrificio per gatti di Nottingham' e sono apparsi tutti i post che avevano pubblicato!", ha spiegato al Daily Mail.

Una volta riaccolto in casa il gatto fuggitivo Rawlings ha provato a fargli indossare il collare per evitare problemi analoghi, ma lui è riuscito a sfilarlo tutte le volte. Alla fine Peanut è uscito per andare a caccia, e come la prima volta ha percorso ancora quasi 50 chilometri per andare al suo pub preferito.

Ora però la sua umana non è più preoccupata: "Almeno ora quando sparisce so dove va".