Gatta scomparsa torna dopo 13 anni ma il suo umano è morto: ora ha una nuova famiglia

Dopo 13 anni dalla scomparsa, la gatta Tilly è stata ritrovata a 50 km dal negozio di animali dell'Essex dove viveva. Il suo umano è morto, ma grazie al microchip è stata riconosciuta e ora trovato una nuova casa.

La gatta Tilly



Per anni aveva accolto i clienti di un negozio di animali a Great Dunmow, nell'Essex, diventandone la mascotte. Si tratta della gatta nera Tilly smarrita senza lasciare traccia nel 2012. Non si è saputo più nulla di lei per oltre tredici anni, e quando ormai sembrava impossibile ritrovarla è ricomparsa a 50 km di distanza da quella che era la sua casa. Il suo umano ne denunciò la scomparsa ma non è mai riuscito a rivederla, ora è morto ma la sua gattina è iniziata una nuova vita.

La storia della gatta Tilly: scomparsa per 13 anni e nessuno sa dov'è stata

A Brentwood, a circa cinquanta chilometri da dove era sparita, una donna di nome Jessica Davies pochi mesi fa ha notato un gatto nero in giardino. Come ha spiegato alla Bbc, all’inizio pensava vivesse in zona, ma col tempo lo ha visto sempre più spesso, fino a quando un giorno non se lo è ritrovato nella casetta da giardino. L’animale sembrava decisamente magro e malandato, ma non èera diffidente con le persone, anzi ricercava un contatto. Così Davies ha iniziato a dargli del cibo e a prendersene cura.

Dopo qualche settimane Jessica ha deciso di chiedere aiuto a un'amica responsabile dell’associazione Meows Kitten & Cat Rescue. La volontaria le ha dato uno scanner per controllare la presenza di un microchip e il risultato è stato una vera sorpresa: il gatto era una femmina di nome Tilly e viveva a Great Dunmow. Il microchip riportava il nome del suo umano di riferimento, ma i contatti non erano più validi.

Come è stata ritrovata Tilly e la sua nuova vita

Per provare a ricostruire la vicenda, Diane ha pubblicato un appello su Facebook in un gruppo cittadino: "Segnalato come smarrito nel 2012! Questo gatto ora ha 15 anni e non abbiamo idea di dove abbia vissuto per tutto questo tempo. Il gatto è registrato a un indirizzo in High Street a Dunmow e apparteneva a un certo signor M. Horton".

A queste poche parole pubblicate il 27 agosto scorso hanno risposto decine di persone raccontando di ricordare la gatta che accoglieva i clienti e confermando la sua identità. Fu così che venne rintracciato un familiare dell’uomo che l’aveva accudita tanti anni prima, ma la famiglia non poté prendersene cura. Nel frattempo Jessica, che l’aveva trovata per caso, aveva già iniziato ad affezionarsi e decise di adottarla.

Nessuno sa cosa sia accaduto nei tredici anni di assenza, ma l’ipotesi è che Tilly sia salita per errore su un furgone diretto lontano dal negozio, ritrovandosi poi a chilometri da casa. Oggi, ormai quindicenne, è finalmente felice con la sua nuova famiglia.