Il coniglio può viaggiare nel trasportino? Come abituarlo e quando usarlo

Se dobbiamo viaggiare insieme al nostro coniglio domestico, il trasportino è sicuramente il modo migliore – e più sicuro – per farlo. Che si tratti di una breve visita dal veterinario o di un piccolo spostamento per una vacanza, creare un ambiente chiuso e sicuro è fondamentale per proteggere il nostro animale durante il tragitto, soprattutto se ci muoviamo in macchina. I conigli, infatti, sono animali estremamente sensibili e facilmente stressabili. Trasportarli liberi in auto o in braccio, anche se può sembrare più "affettuoso", non è mai una buona idea. Ma attenzione: non basta avere un trasportino per viaggiare in sicurezza. Il coniglio deve essere abituato a usarlo, sentirlo come un rifugio e non come una trappola da cui fuggire.

Come abituare il coniglio al trasportino

L'adattamento al trasportino è un processo che va fatto con calma e gradualità, così come accade per cani e gatti. L'obiettivo è far sì che il coniglio lo associ a un luogo sicuro, quasi come se fosse una piccola estensione della sua tana. Per cominciare, possiamo lasciare il trasportino aperto in casa, a disposizione dell'animale, anche quando non dobbiamo uscire. Inseriamo all’interno qualcosa di familiare, come una copertina che usa abitualmente, del fieno o un giocattolo preferito.

Naturalmente, non dobbiamo forzarlo a entrare, ma lasciamogli la libertà e il tempo di esplorarlo. Pian piano, quando inizierà a entrarci da solo, possiamo provare a chiuderlo per pochi secondi, magari premiandolo con qualcosa di buono. In questo modo, comincerà ad associare il trasportino a un'esperienza positiva e non a una costrizione. Possiamo anche provare a fare dei piccoli "viaggi" tra le varie stanze della casa. L'idea è far diventare questo oggetto parte della sua routine, non un’eccezione legata solo a eventi improvvisi e stressanti.

Cosa mettere nel trasportino del coniglio?

Ricreare un ambiente familiare può facilitare questo percorso. Il trasportino, per quanto possa sembrare "neutro" ai nostri occhi, per il coniglio è inizialmente un territorio sconosciuto. E i conigli, in quanto prede, diffidano istintivamente di tutto ciò che non conoscono. Per renderlo più simile a una "tana", possiamo inserire elementi e oggetti familiari che richiamino i suoi spazi preferiti, come un asciugamano morbido, un piccolo peluche, o un giocattolo che già conosce.

Attenzione però a non lasciarlo con oggetti che potrebbe mordere e ingerire in modo pericoloso. Se il coniglio ha l'abitudine di rosicchiare i peluche, meglio evitarli. In alternativa, possiamo inserire masticativi sicuri, come rametti di salice o giocattoli in fieno pressato, che gli diano qualcosa su cui scaricare lo stress. Ricordiamoci anche di fissare bene eventuali accessori, per evitare che rotolino durante il viaggio e aumentino l'agitazione del coniglio.

Quanto tempo può rimanere il coniglio nel trasportino?

Il coniglio dovrebbe restare nel trasportino solo per il tempo strettamente necessario. Anche se ben abituato, si tratta pur sempre di una condizione innaturale e potenzialmente molto stressante. Un viaggio lungo può diventare rapidamente una fonte di forte disagio o persino un pericolo, soprattutto nei mesi caldi. Se il viaggio è lungo, meglio fare delle pause ogni ora per controllare segnali di stress e il suo stato di salute: temperatura, respiro e comportamento. I conigli non sudano, e il colpo di calore è un rischio serio, specie in estate.

Evitiamo quindi di lasciare il trasportino esposto al sole o in ambienti chiusi e non ventilati, come il bagagliaio. In generale, più il tempo nel trasportino è breve, meglio è. Ma se necessario, un coniglio ben abituato può sopportare spostamenti anche di qualche ora, purché viaggino in condizioni sicure e con la dovuta attenzione da parte nostra. Per ridurre lo stress in auto, fissiamolo bene su una superficie piana e non inclinata, evitiamo frenate e accelerazioni brusche in auto e teniamo il volume di radio e musica molto basso.

Meglio il trasportino o la gabbietta: le differenze

Non tutti i trasportini, naturalmente, sono uguali o sicuri. Le gabbiette, per esempio quelle per conigli nani, non sono pensate per viaggiare: spesso sono troppo grandi, con aperture poco sicure e materiali facilmente danneggiabili dai denti. Inoltre, sono aperte da tutti i lati, aumentando gli stimoli visivi e sonori eccessivi che potrebbero spaventare o stressare il nostro animale. Il trasportino ideale è preferibilmente rigido, ben ventilato, ma non eccessivamente aperto.

Quelli pensati per cani di piccola taglia vanno benissimo, purché abbiano una chiusura robusta, fori per la ventilazione e superfici lisce, senza spigoli o ganci che potrebbero ferire l'animale durante il trasporto. I modelli in plastica morbida o tessuto, invece, sono sconsigliati, poiché i conigli hanno denti molto forti e potrebbero rosicchiarli in pochi minuti, mettendosi in pericolo o fuggendo. L'ideale è un trasportino chiuso su tutti i lati, eccetto la porticina frontale, con una base facilmente lavabile e magari una maniglia robusta.

Se poi vogliamo il massimo del comfort, possiamo scegliere modelli con apertura anche dall'alto, che facilita l'inserimento e la rimozione del coniglio senza forzarlo. Il trasportino è quindi un accessorio utile e per certi versi indispensabile per viaggiare o spostare il nostro piccolo amico lagomorfo. Va però scelto con cura e introdotto gradualmente nella sua vita quotidiana. E se abbiamo ancora dubbi o perplessità, rivolgiamoci sempre al nostro veterinario di fiducia esperto in piccoli mammiferi e animali esotici.