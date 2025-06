Cosa significa quando il coniglio si sdraia nella gabbia: perché lo fa e cosa vuole comunicare

Quando si sdrai o si distende a terra, un coniglio non sta solo riposando, ma comunicando



Tra tutti gli animali domestici il coniglio è probabilmente uno di quelli più silenziosi, ma non per questo è meno comunicativo. Anzi, "parla" molto, soprattutto attraverso posture e linguaggio del corpo, che possono raccontare tanto anche del suo stato d'animo. Il modo in cui si muove, si siede, si rannicchia o si distende è parte integrante della "lingua" dei lagomorfi, e saperlo interpretare ci aiuta anche a capire come sta.

Uno dei segnali più chiari è per esempio quando il coniglio si sdraia a terra. Succede spesso nelle sue zone "sicure", sia all’interno che all'esterno della gabbia. E quando un coniglio si stende a terra, con aria evidentemente rilassata, ci sta dicendo "mi sento al sicuro, sono tranquillo e sto bene". Ma come sempre, nel linguaggio animale, ci sono molte sfumature e, in questo caso, diversi livelli di "rilassamento".

Perché il coniglio si sdraia: cosa vuol dire

Un coniglio "schiacciato" a terra e con le zampe raccolte sotto al corpo in posizione di "pagnotta" è un coniglio tranquillo, ma non ancora completamente rilassato



Un coniglio sdraiato a terra è uno dei segnali più evidenti che quel piccolo animale sta bene e si sente a casa. Per un preda come il coniglio, infatti, rilassarsi fino ad abbassare il corpo a terra è un gesto che richiede estrema fiducia e sicurezza. Vuol dire che non ci sono pericoli nei paraggi e può quindi abbassare la guardia e lasciarsi andare. La postura più comune è quella con tutte e quattro le zampe ripiegate sotto il corpo, una posizione che viene talvolta chiamata della "pagnotta".

In questa posizione, il coniglio è tranquillo, ma ancora pronto a rialzarsi se qualcosa dovesse disturbarlo. È una via di mezzo tra il riposo e l'allerta. Quando invece è completamente disteso sulla pancia o sul fianco, con il corpo e le zampe allungati, siamo davanti a uno stato di totale rilassamento. In questo caso, anche le orecchie sono un altro indicatore importante: se sono vicine tra loro, leggermente inclinate all'indietro e rivolte verso l'esterno, allora il coniglio è sereno.

Un coniglio disteso a terra con corpo e zampe allungate è in uno stato di totale rilassamento e sicurezza



In questa posizione, talvolta gli occhi possono essere semi-chiusi, segno che si sente talmente sicuro da permettersi magari perfino un pisolino. Naturalmente, non tutti i conigli mostrano lo stesso grado di rilassamento e le stesse posture, molto dipende dalla loro personalità, dalle esperienze pregresse e dal tipo di relazione che hanno con l'ambiente e con chi li accudisce. Ma un coniglio che si sdraia regolarmente a terra è un animale che vive in uno spazio dove si sente protetto, dove ha imparato a fidarsi di chi vive con lui.

Quando quindi il nostro coniglio si sdraia nella gabbia, sul pavimento o in giardino, non sta solo riposando, ma comunicando. Con il corpo, le posture, con la posizione delle orecchie e con lo sguardo ci sta dicendo che si sente al sicuro e che in un certo senso è felice. È una forma di comunicazione magari più sottile, non sempre intuitiva e facile da leggere come invece quella di un cane o di un gatto, ma se impariamo a leggerla riusciremo possiamo valutare meglio il suo benessere e rafforzare la relazione con lui.