Il Chihuahua Ciro al Sindaco di Bari: “Non sono l’Escobar delle pipì”. Il Primo cittadino: “Un’ordinanza non sostituisce il senso civico”

Dopo la lettera ironica scritta dalla persona di riferimento del Chihuahua Ciro contro l'ordinanza anti-pipì a Bari, il sindaco Vito Leccese replica in esclusiva su Kodami spiegando le motivazioni del provvedimento e impegnandosi come amministrazione pubblica a rafforzare senso civico, rispetto e benessere animale.

"Caro Sindaco, sono Ciro.Due chili e mezzo, praticamente peso meno di una busta della spesa, ma a quanto pare io e miei simili riusciamo a mettere in crisi un'intera amministrazione comunale". Inizia così la lettera scritta dall'umano di riferimento di un Chihuahua al Primo cittadino del capoluogo barese, Vito Leccese, a pochi giorni dell'emanazione di un’ordinanza che obbliga tutti coloro che vivono con un cane di portarsi dietro nelle passeggiate urbane delle bottigliette d’acqua per pulire l'urina dei quattro zampe.

Scritta dallo chef Donato Carra, la missiva ironicamente cerca di portare l'attenzione del Primo cittadino su questioni che vengono reputate più importanti rispetto a quella contenuta nell'ordinanza, in una città che secondo chi scrive ha problemi peggiori rispetto a quello regolamentato.

Io volevo semplicemente fare il cane: mangiare. dormire, abbaiare ai piccioni e fare qualche pisciatina. Insomma le classiche cose da cane. Mai avrei immaginato di diventare il protagonista assoluto della politica barese. Pensavo che un sindaco dovesse occuparsi di una città e invece scopro che deve occuparsi soprattutto di me e dei miei simili. Mi sento onorato e anche un po' in imbarazzo. Perché, vede, io non sono un genio del male, non sono il Pablo Escobar della pipì, non sono il boss dei marciapiedi, non sono il capo della cupola delle aiuole, sono solo un cane alto quanto una melanzana. Eppure dall'ordinanza che ha firmato sembra che ogni volta che noi alziamo una zampa parta un'emergenza comunale. Immagino già il centro operativo. "Signor Sindaco, Ciro è stato avvistato in Via Sparano." "Quanto materiale ha scaricato?" "Due gocce." "Mio Dio." "Mobilitiamo subito gli uffici." Da quel momento il mio papà umano esce più attrezzato di un escursionista alpino: guinzaglio, sacchetti, bottiglietta, acqua e documenti e forse presto anche un notaio e un consulente tecnico. Eh si ! Perché la missione è delicata: Bisogna pulire ma non troppo, lavare ma non troppo, versare, ma senza versare. Una roba che al confronto disinnescare una bomba sembra più semplice. Io sono solo un cane. Però una domanda mi viene spontanea: Se per una mia pisciatina servono più regole di quante ne abbia la Formula 1, quando si tratta dei problemi veri come funziona? Perché io continuo a pensare che due chili e mezzo di chihuahua non possano rappresentare la più grande sfida amministrativa della città a meno che in Comune non abbiano ormai esaurito tutti gli altri problemi. In quel caso vi faccio i complimenti, siete i primi amministratori della storia ad aver risolto tutto: Traffico perfetto, strade perfette, servizi perfetti e cittadini felicissimi. E quindi giustamente restavo solo io. CIRO: Il terrore dei lampioni, l'incubo dei marciapiedi, Il narcotrafficante internazionale della pipì. Con affetto, Ciro. Due chili e mezzo di cane. E apparentemente più influente nell'agenda politica cittadina di migliaia di baresi

Il riferimento a tutte le regole imposte è al dettato dell'ordinanza che prevede regole stringenti, non dissimili da quelle di tanti altri Comuni che hanno applicato lo stesso obbligo. Ad esempio vieta in modo assoluto di consentire ai cani di "urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via" o ancora "dispone che i proprietari e i conduttori dei cani debbano accertarsi che l’acqua utilizzata non provochi pregiudizio agli utenti della strada, ad esempio rendendo scivoloso la pavimentazione". Il testo prevede anche la comminazione di una sanzione pecuniaria a carico di chi trasgredisce che va da un minimo di 100 a un massimo di 300 euro e resta a carico dei trasgressori "il ripristino dello stato dei luoghi".

Il sindaco di Bari risponde su Kodami: "Una comunità cresce davvero quando riesce a prendersi cura delle persone, degli animali e dei beni comuni"

Abbiamo contattato direttamente Vito Leccese, il sindaco di Bari cui "si è rivolto" Ciro nella sua lettera. Il Primo cittadino ha voluto rispondere attraverso Kodami con una sua missiva di risposta per chiarire la ratio dell'ordinanza e sottolineando la necessità di un impegno da parte di tutti, soprattutto dell'amministrazione pubblica nel valorizzare lo spazio pubblico anche a favore del benessere degli animali.