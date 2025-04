Il cane vede un ospite inatteso sul balcone: il video del raro incontro tra un Golden Retriever e un’aquila calva

In natura le probabilità di incontrarsi sono abbastanza rare e in città è decisamente difficile che si trovino nello stesso posto. Ma cosa succede se un'aquila calva decide di riposarsi sul balcone di un edificio e dall'altra parte c'è un cane? Avviene appunto un incontro raro che, ripreso al momento giusto con un video, ci consente di vedere le reazioni dei due animali e anche, in sottofondo, ascoltare le voci meravigliate delle persone che si sono godute questo spettacolo unico.

E' quello che è accaduto a Washington, negli Stati Uniti, quando un esemplare di aquila calva si è posato sul terrazzo di un appartamento e il Golden Retriever della famiglia l'ha notato. In realtà entrambi gli animali si sono resi conto della presenza dell'uno e dell'altro e il risultato è stato un reciproco interessamento in cui si vedono le differenti reazioni. L'uccello è rimasto immobile, fissando il cane e non mostrando alcuna paura evidente, mentre Fido chiaramente ha espresso allo stesso tempo curiosità e un po' di sana preoccupazione, dettata anche dal percepire le emozioni dei suoi umani di riferimento sorpresi quanto lui di vedere un ospite del tutto inatteso e così maestoso a pochi metri di distanza.

La reazione del Golden è tenera ai nostri occhi e assolutamente in linea con l'etologia del cane che ringhia e indietreggia ma vorrebbe anche avvicinarsi alla fonte d'interesse. Poi, però, fa la sua scelta: allontanarsi e ‘rifuggiarsi' sul divano, dove è certo che c'è la protezione dei suoi umani che continuano a riprendere la scena al suono di "wow".

Dell'aquila possiamo dire che il suo sguardo ci mostra l'attenzione al contesto in cui si trova e il seguire il cane è sintomo di una curiosità altrettanto naturale quanto quella degli altri animali coinvolti in questo incontro protetto per tutti, umani compresi: queste immagini sono davvero interessanti proprio perché ognuno, in questo video, ha avuto la possibilità di esprimere se stesso in tutta naturalezza.

La presenza di un anello alla zampa dell'uccello, infine, ci fa capire che è stato probabilmente inanellato dai ricercatori quando era ancora nel nido, per riconoscerla e seguire i suoi movimenti e la sua storia nel tempo.

L'aquila di mare dalla testa bianca, denominata “calva” per una traduzione errata dall’inglese, è un rapace dall’aspetto unico. È marrone scuro con il tipico piumaggio bianco sul capo, ha un'apertura alare che arriva fino ai tre metri e, oltretutto, gli esemplari più grandi non sono i maschi, bensì le femmine. Si trova in tutto il Nord America e oltre ad essere l'uccello nazionale degli Stati Uniti, è un animale simbolo per diverse culture dei nativi americani.