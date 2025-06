Così due Golden Retriever combattono il caldo record a Denver: il video

Il video di due Golden Retriever adagiati su una pila di cubetti di ghiaccio e sotto un ombrellone nel mercato agricolo di Denver è diventato virale. Questi cani sono abituati a climi rigidi e le temperature locali sono particolarmente alte in questi giorni. Attenzione solo a non emulare pensando che sia la soluzione giusta per tutti i cani.

Dura pochi secondi ma ha ricevuto migliaia di visualizzazioni: è il video di due Golden Retriever che sonnecchiano sdraiati su una pila di cubetti di ghiaccio e sotto un ombrellone in un mercato della città di Denver, negli Stati Uniti.

Le immagini dei cani che si rinfrescano in quella che è stata indicata come una delle giornate più calde degli ultimi giorni, sono arrivate anche a essere trasmesse nei notiziari delle tv americane.

Ciò che colpisce, sicuramente, è la cura che Kevin McSweeney, la persona di riferimento, ha avuto nei confronti dei suoi due compagni a quattro zampe che sono sempre con lui e che spesso sono protagonisti dei video che mette sui suoi account social in cui mostra la sua fattoria.

Il video dei cani sdraiati sul ghiaccio è stato girato al mercato agricolo di Denver, ha sicuramente attratto l'attenzione delle persone tanto nella realtà quanto nel virtuale e indotto anche alcuni anche a domandarsi quanto fa bene o meno agli animali il contatto diretto con il freddo.

Ciò su cui bisogna semplicemente riflettere è l'abitudine o meno che ha un cane nel trovarsi in questa situazione. Il caldo così estremo a Denver, in Colorado, è infatti una situazione anomala e i due Golden sono invece abituati proprio a vivere in un territorio che d'inverno è ricoperto di neve, come si evince anche da altri video pubblicati dalla loro persona di riferimento, come quello che segue in cui apprezzano anche del latte che si è congelato all'aperto.

E' importante anche valutare che esporre un cane a una situazione del genere dipende anche dalla tipologia di razza: un Siberian Husky, per fare un esempio, ha un pelo isolante che lo protegge da eventuali congestioni e di certo, invece, un Chihuahua rischierebbe enormemente dal punto di vista della salute.

Spesso vedere dei video sui social porta ad emulazione, quindi l'invito è sempre quello di ragionare e contestualizzare ciò che stiamo guardando. In questo caso la situazione è del tutto normale e sicuramente quei cani stanno provando sollievo in tutta sicurezza: non ripetete la scena, però, con i vostri compagni a quattro zampe e per capire come rinfrescarli in caso di temperature elevate rivolgetevi sempre al vostro veterinario di fiducia.