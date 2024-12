Il cane legato a un palo durante l’uragano Milton è stato adottato: un lieto fine per Trooper

Milton prima e dopo l’adozione



Trooper, il cane abbandonato durante l’uragano Milton lo scorso ottobre è stato adottato. La sua nuova famiglia è composta a da Carla e Frank Spina, coppia della Florida con un'esperienza decennale in Bull Terrier, la razza a cui appartiene Trooper. Si chiude così una

«Chiunque conosca la storia di Trooper, il Bull Terrier che era legato a una recinzione vicino a Tampa con l'acqua alta fino al collo mentre l'uragano Milton si abbatteva sulla Florida, ha avuto la fortuna che Carla e io fossimo selezionati per adottarlo. È con noi da tre settimane», ha scritto Frank Spina il primo dicembre sui suoi social.

Si apre così un nuovo capitolo della vita di Trooper: dopo l'abbandono e il salvataggio ora comincia la rinascita.

La nuova vita di Trooper

Mentre l'uragano Milton si stava avvicinando alla Florida con tutta la potenza della «tempesta del secolo», come l'aveva definito il presidente statunitense Joe Biden, un 23enne stava abbandonando il suo cane legandolo al palo di una recinzione, immerso nell'acqua sino al collo.

Per fortuna il cane ha attirato l'attenzione dei passanti in fuga e poco dopo sulla Interstatale 75, a Tampa, è giunta una pattuglia della Polizia che lo ha portato subito in salvo. Il poliziotto della Florida Highway Patrol, Orlando Morales, ha ricordato all'emittente Cbs quel momento: «A un certo punto ero infuriato, come poteva qualcuno anche solo pensare di fare una cosa del genere? Era semplicemente orribile».

Da lì Trooper è stato portato alla Leon County Humane Society di Tallahassee, Florida, dove sono giunte centinaia di richiesta di adozione. Tra queste c'era anche quella di una coppia della Florida con una lunga esperienza con la razza Bull Terrier e che ad aprile avevano perso Diesel, il loro cane, poco prima del suo 16esimo compleanno.

Quando hanno saputo che Trooper cercava adozione hanno deciso di andare a conoscerlo ed è stato subito un colpo di fulmine: «Carla e Frank speravano che Trooper potesse aiutare a colmare il vuoto nella loro famiglia e credono che, in qualche modo, Diesel abbia mandato Trooper a unirsi alla loro famiglia», hanno spiegato dal rifugio..

Trooper si è mostrato subito molto aperto e socievole ance con Dallas, l'altro cane della coppia: «Nel momento in cui gli occhi di Trooper e Dallas si sono incontrati, è stato amore a prima vista», ricordano dal rifugio.

Alla fine quindi, tra le tantissime richieste giunte per lui, è stato Trooper a scegliere la sua nuova famiglia.

La storia di Trooper, legato ad un palo durante la tempesta

Il caso di Trooper aveva attirato sin da subito l'attenzione di migliaia di persone, negli Stati Uniti e non solo. Il suo abbandono alla mercé della potenza distruttiva dell'uragano Milton aveva mostrato un volto poco noto dei disastri naturali: il fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia durante i disastri naturali.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona il suo ex umano è stato subito individuato dal Dipartimento per la sicurezza stradale e denunciato con l'accusa di maltrattamento aggravato sugli animali. Secondo quanto dichiarato dalla procuratrice distrettuale Suzy Lopez l'uomo rischia fino a 5 anni di carcere.