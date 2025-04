Il Cane Lupo Cecoslovacco di Torino è sparito insieme al suo umano: “Sono irreperibili”

L'immagine del Cane Lupo Cecoslovacco che guaisce e piange disperato su un terrazzino ingombro di rifiuti e sporcizia è diventata virale. Le foto e i video di denuncia vengono dal quartiere Barriera Milano, nella città di Torino. Solo pochi giorni fa le Forze dell'Ordine si erano recate sul posto, lasciando presagire un possibile allontanamento del cane dal "terrazzo degli orrori", ma come apprende Fanpage.it, il cane e il suo umano si sono resi irreperibili, e ancora non è noto dove si trovino.

La testimonianza: "Nonostante gli sforzi impossibile individuare cane e detentore"

Lunedì sera una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta nei pressi dell’abitazione dove si trovava il cane per sedare un diverbio tra alcuni cittadini e il detentore del cane, non per sanzionare condotte relative al benessere animale, come invece i tanti utenti che stanno seguendo la vicenda avevano sperato.

"Il cane non è stato sequestrato o tratto in salvo, è ancora con il detentore che risulta irreperibile – confermano a Fanpage.it gli operatori che stanno seguendo la vicenda – Il cane non è mai stato preso in custodia". E specifica: "L'animale è lasciato spesso in quell'ampio terrazzo che ha anche zona coperta, ma anche in questo caso non è luogo idoneo per la stabulazione, qualora fosse sempre e solo confinato in quello spazio".

L'intervento iniziale è stato quello delle Guardie Zoofile Oipa Nucleo di Torino che hanno chiesto appoggio alla Polizia Locale. Il 15 aprile, infatti, è intervenuta una pattuglia delle Guardie Zoofile che hanno iniziato le procedure di accertamento. Cane e umano però erano già spariti, ed è a questo punto che è stato chiesto il supporto agli agenti della locale di Torino.

Nonostante la grande attenzione mediatica e gli sforzi però "non è stato ancora possibile individuare cane e detentore". Le ricerche sono ancora in corso con il coinvolgimento del raggruppamento Cites di Torino.

Cosa è successo al Cane Lupo Cecoslovacco di Torino

Tra le persone che hanno segnalato pubblicamente la situazione del Cane Lupo Cecoslovacco di Torino c’è anche il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea



Nei video diffusi sui social si vede il cane grattare disperatamente la porta-finestra che affaccia sul terrazzino per poter rientrare a casa. I suoi guaiti e i graffi però cadono immancabilmente nel vuoto: secondo le ricostruzioni il cane sarebbe rimasto confinato tra i rifiuti e le sue deiezioni all'esterno dell'abitazione.

Lasciare il cane sul balcone non costituisce reato di per sé. A livello nazionale, infatti, non esiste alcuna norma che vieti di lasciare un cane su un balcone, tuttavia nel caso l'animale venga lasciato in un luogo insalubre per intere giornate, ed esposto alle intemperie, può subentrare il reato di abbandono di animali, disciplinato dall'articolo 727 del Codice penale. Nei casi più gravi può rientrare anche il reato di maltrattamento.