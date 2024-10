I gatti battono i bambini in un gioco di associazioni tra immagini e parole: lo studio che sorprende

I gatti sembrano sempre distaccati, freddi e completamente indifferenti alle nostre parole. Eppure, sembra proprio che ascoltano e comprendono quello che diciamo molto di più di quanto siamo portati a pensare. Secondo infatti un nuovo studio, pubblicato su Scientific Reports, i gatti riescono ad associare parole e immagini persino più velocemente dei bambini. Per scoprirlo, i ricercatori hanno sottoposto 31 gatti a un test ideato appositamente per i nostri bimbi, mostrando loro due immagini animate accompagnate da due parole inventate.

Quando sullo schermo appariva un unicorno blu e bianco, si sentiva pronunciare la parola "keraru". Quando invece compariva un sole arancione, la parola inventata che lo accompagnava era "parumo". Una volta che i gatti si erano esercitati brevemente con questo primo test, i ricercatori hanno invertito gli abbinamenti immagine-parola per vedere come avrebbero reagito i felini. Quasi tutti i gatti erano visibilmente sorpresi o confusi, trascorrendo in media il 33% di tempo in più a fissare lo schermo, per capire cosa non andasse.

Uno dei gatti durante il test. Immagine da Takagi et al., 2024



Secondo gli autori, questo significa che avevano imparato rapidamente le associazioni immagine-parole iniziali, riconoscendo subito la discrepanza imprevista nella seconda parte del test. Lo hanno fatto dopo appena due brevi "esercizi" della durata di soli 9 secondi. Al contrario, i bambini di 14 mesi hanno solitamente bisogno di un numero maggiore di ripetizioni (ovvero quattro) e di singole sessioni di almeno 15 secondi. I gatti battono quindi i bambini in questo gioco, imparando più rapidamente ad associare immagini e parole.

Questo sorprendente risultato, dimostra però anche che i felini più amati del mondo non solo ascoltano con molta attenzione ciò che diciamo, ma anche che sono in grado di imparare e associare le parole senza bisogno di alcun addestramento specifico o di un ricompensa. Uno dei punti più interessanti emersi da questo studio è proprio che i gatti, a differenza di come si fa solitamente con i cani, non sono stati motivati o premiati con alcun premio o ricompensa, hanno fatto tutto in maniera spontanea.

Test e parole inventate associate alle immagini usate nell’esperimento. Immagine da Takagi et al., 2024



Questa capacità di apprendimento naturale e del tutto spontanea, li avvicina di parecchio ai neonati umani, che imparano più o meno in maniera simile la lingua della loro madre, semplicemente ascoltandola e senza che gli venga insegnata. Secondo gli autori, quindi, i felini domestici prestano molta attenzione alle nostre parole e alle nostre conversazioni e cercano di capirci più di quanto immaginiamo, o di quanto lascino intravedere.

Questo studio conferma ancora una volta che i nostri felini, seppur notoriamente indipendenti e riservati, sono in realtà molto più attenti e connessi al mondo umano di quanto crediamo. Non saranno mai dei grandi amanti del riporto (anche se alcuni lo adorano), ma stanno sicuramente ascoltando e imparando da noi, come dimostrano ormai sempre più studi cognitivi e relazionali coi felini domestici, per troppo tempo trascurati a causa dei pregiudizi che vogliono i gatti freddi, indifferenti e distaccati.