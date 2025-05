I cani possono mangiare il pesce? Quale inserire nella dieta e come darglielo

I cani possono mangiare il pesce, e anzi si tratta di un alimento molto sottovalutato che può dare nutrienti che la maggior parte dei cibi commerciali non contiene.

Ad esempio, il merluzzo è un pesce magro facilmente digeribile, ideale per i cani con lo stomaco sensibile, mentre le acciughe e i pesci azzurri in generale sono ricchi di Omega 3. Aggiungere il pesce nella dieta del nostro cane può davvero fare la differenza, ma solo se lo si fa nel modo giusto.

I benefici del pesce nella dieta di Fido

Molti pensano che la carne sia l'unica fonte di proteine adatta ai cani, che sono carnivori opportunisti, e il pesce viene molto sottovalutato. In realtà, il pesce ha proteine di alto valore biologico, esattamente come molta carne, ma con un beneficio in più: spesso è più digeribile. Questo è dovuto al fatto che contiene meno tessuto connettivo, che può richiedere più tempo per essere digerito quando si consumano alimenti più fibrosi.

Il pesce è anche benefico per il contenuto di grassi buoni nella dieta del cane. Esclusa l'anguilla, il pesce è un’ottima fonte di acidi grassi Omega-3, in particolare EPA e DHA. Entrambi questi composti hanno effetti anti-infiammatori, tali da prevenire e mitigare diverse malattie del vostro amato cane, come problemi articolari, malattie della pelle e funzioni cognitive. C'è un motivo per cui l'olio di pesce è così spesso prescritto dai veterinari come integratore alimentare: se nutrite spesso il vostro cane con il pesce otterrà molti degli stessi benefici dal vero pesce.

Quali tipi di pesce può mangiare il cane?

Non tutti i pesci però sono uguali. Alcuni sono particolarmente adatti alla digestione del cane, mentre per altri c'è bisogno di un po' di attenzione.

Pesci bianchi come merluzzo, sogliola, branzino, platessa, trota, dentice e orata sono facilmente digeribili. Sono adatti per certi cani sensibili che hanno problemi intestinali e digestivi. Grazie al loro basso livello di grassi e alla facilità di digestione possono essere integrati nel menù dei nostri amici a quattro zampe.

Il pesce azzurro in genere è perfetto dal punto di vista nutrizionale, perché contiene un'alta concentrazione di Omega-3. Alcuni, come il tonno, la palamita, il pesce spada, le sardine e le acciughe, sono considerati moderatamente digeribili.

Si dovrebbe poi aprire un capitolo a parte per il salmone. Sebbene sia una fonte di grassi buoni, se proviene da allevamenti intensivi l'impatto della sua produzione può essere molto negativo sull'ambiente. Inoltre, come i pesci più grandi come il pesce spada o il tonno, accumula spesso alti livelli di metalli pesanti nel suo corpo. Questo non significa che debba essere eliminato a priori, ma bisogna essere molto attenti alla sua provenienza e a come viene offerto.

Come integrare il pesce nell'alimentazione del cane: dosi consigliate

Il pesce può essere aggiunto alla dieta di un cane in due modi: come fonte principale di proteine o come snack. Nel primo caso, prima di introdurlo nel menù è meglio rivolgersi al veterinario esperto in nutrizione, perché non tutti i cani possono consumare la stessa quantità e apporto giornaliero di pesce, e dipende dal peso, età, salute generale e stile di vita.

Se desideriamo dare il pesce come spuntino o integratore periodico, le quantità devono essere limitate. Per un cane piccolo, un pezzetto delle dimensioni di una noce di pesce bianco cotto potrebbe essere sufficiente. Per un cane grande, si può alzare la proporzione a 2-3 pezzetti di quella dimensione. In tali casi, si può scegliere anche un pesce un po' più grasso, a patto che il cane lo digerisca bene.

La cottura a vapore è uno dei migliori metodi: conserva i nutrienti e risulta in un pesce che è facile da mordere e digerire. Altrimenti, possiamo cuocere questi filetti in una padella con un po' d'acqua, evitando sale, condimenti e salse. Anche la cottura in forno è indicata, e in questo caso si può aggiungere anche un rametto di rosmarino, che oltre a dare sapore è anche un ottimo antiossidante. L'importante è non usare mai spezie forti, cipolle, aglio o altri ingredienti molto pericolosi per i cani.