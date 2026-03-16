I bonobo si arrabbiano come gli scimpanzé: lo studio spiega che i comportamenti aggressivi dipendono dal genere

Un studio dell'Università di Utrecht smonta il mito dei bonobo "hippy": la frequenza di aggressioni è pari a quella degli scimpanzé. La differenza è nel genere: tra i bonobo le femmine sono più aggressive e dominanti in una società basata su un sistema matriarcale.

Un bonobo in natura



Descritti sempre come i "pacifisti" o gli hippy del Pianeta, pronti a risolvere qualsiasi conflitto con il sesso. Questa visione antropocentrica dei bonobo, i nostri parenti più prossimi si contrappone a quella degli scimpanzé che invece vengono puntualmente additati come aggressivi e belligeranti, viene ora equilibrata da un nuovo studio che vuole restituire a entrambi gli animali una dignità etologica lontana dagli stereotipi umani.

La ricerca, intitolata "Gli scimpanzé non sono più aggressivi dei bonobo, ma prendono di mira i sessi in modo diverso", è stata condotta a cura di un team di studiosi di comportamento e cognizione animale del Dipartimento di Biologia dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi.

I ricercatori hanno catalogato diversi comportamenti aggressivi come attacchi, colpi, morsi, schiaffi, calci e calpestamento tra 22 gruppi di bonobo e scimpanzé in 16 giardini zoologici europei. Le statistiche non hanno mostrato differenze tra bonobo e scimpanzé nella frequenza dei comportamenti ma hanno sottolineato che "i modelli di aggressività divergono in base al sesso: i bonobo mostrano una maggiore aggressività da parte delle femmine rispetto ai maschi, mentre gli scimpanzé mostrano il contrario".

C'è da precisare, però, che la composizione sociale dei bonobo è matriarcale, a differenza degli altri nostri parenti più prossimi in natura. "Per quanto riguarda il sistema di dominanza, gli scimpanzé sono patriarcali. I maschi si associano tra loro, entrando in conflitto all'interno del gruppo e contro altre comunità di scimpanzé e lottano per la dominanza", ha precisato Emile Bryon, autore principale dello studio.

Tra gli scimpanzé, dunque, il comportamento aggressivo veniva messo in atto principalmente dai maschi ed era diretto sia ai maschi che alle femmine. Le femmine di bonobo, invece, sono risultate essere in generale molto più aggressive delle femmine di scimpanzé ma il comportamento proveniva sia da parte di queste ultime che dai maschi ed era diretto principalmente ai maschi.

Scimpanzè



"Pertanto – aggiungono gli etologi – i nostri risultati indicano che i bonobo non differiscono sistematicamente dagli scimpanzé per quanto riguarda i tassi di aggressività complessivi. Negli scimpanzé, i maschi sono in media più aggressivi delle femmine, mentre i bonobo maschi e femmine mostrano tassi di aggressività simili che, in media, si collocano a un livello intermedio tra i tassi dei maschi e delle femmine di scimpanzé".

Questo studio, però, è avvenuto attraverso l'osservazione di individui in cattività e ciò non deve essere dimenticato nel momento in cui si analizzano i risultati. Ma il motivo per cui è difficile osservare i bonobo in natura è altrettanto importante da ricordare: è una specie in serio pericolo di estinzione e anche per questo è notoriamente complicato studiarle nel loro habitat, poiché vivono esclusivamente in alcune zone molto remote e spesso inaccessibili della Repubblica Democratica del Congo.

Proprio l'osservazione in natura di un gruppo sociale avvenuta recentemente in qualche modo sembra confermare quanto scoperto dai ricercatori olandesi in questo studio. Nella foresta del Parco nazionale di Salonga, nella Repubblica Democratica del Congo, un gruppo di esperti del Max Planck Institute ha assistito a un episodio considerato appunto molto raro: cinque femmine di bonobo che hanno attaccato e probabilmente ferito a morte un maschio adulto del gruppo. Si è tratttato della prima volta che un comportamento simile è stato osservato, andando appunto ad incrinare l'immagine pacifica econ cui questi primati vengono spesso descritti.

I bonobo, inoltre, sono stati scoperti "solamente" nel prima metà del secolo scorso e ci sono comunque moltissimi studi che raccontano una storia decisamente diversa dal punto di vista etologico rispetto a quella degli scimpanzè e che di base rimante legata alla loro attitudine altamente collaborativa e alla quasi assenza di conflitti.