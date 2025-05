Giovanni Storti contro il ddl sulla caccia in un appello sui social: “Non potete dare fiducia a questo Governo”

Il ddl sulla caccia promosso dal ministro Lollobrigida ha suscitato forti critiche da parte non solo degli ambientalisti ma di molti personaggi pubblici. Il comico Giovanni Storti ha denunciato la riforma in una videodenuncia su Instagram in cui ha messo in luce tutte le principali criticità.

La discussa riforma della legge sulla fauna selvatica voluta dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sta attirando un coro di critiche che in breve tempo ha travalicato il mondo dell'ambientalismo. In queste ore il disegno di legge voluto dal Governo Meloni è stato infatti oggetto di un video di Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il video di Storti è molto diverso dai consueti pubblicati dal comico su Instagram: non gioca sull'ironia ma fa una riflessione sull'operato del Governo nei confronti degli animali.

Il video di Giovanni Storti contro il ddl sulla caccia

In un video pubblicato il 19 maggio sulla sua pagina Instagram, Giovanni Storti ha denunciato i punti più problematici della riforma. A cominciare dalla scelta di definire la caccia come "attività che tutela la biodiversità", fino al punto giudicato più criticato dalla maggior parte delle associazioni ambientaliste: l'estensione delle aree in cui è possibile esercitare l'attività venatoria.

Storti chiude con un appello al suo milione di follower: "Se tenete agli animali, se tenete alla natura, se tenete agli animali che la vivono, se tenete a voi stessi che volete vivere la natura, potete ancora dare fiducia a questo governo?".

Il video ha generato una grande quantità di reazioni e commenti da parte di politici e volti noti. A cominciare dall'attrice Caterina Murino, da sempre impegnata nella difesa degli animali. Murino ha messo in luce il differente approccio politico al tema della natura da parte dei diversi schieramenti: "La cosa più ridicola è che chi è a favore degli animali e della natura deve essere per forza di sinistra… Ma quando vi sveglierete tutti senza più un ecosistema si faranno ancora queste divisioni da cerebrolesi??".

L'account di Capra Libera Tutti, il rifugio alle porte di Roma che ospita animali salvati dallo sfruttamento da parte dell'industria alimentare, ha sottolineato come la riforma rappresenti un vero e proprio regalo a cacciatori e altre categorie: "Un paese in mano alle lobby della caccia e delle armi, ministri al servizio delle lobby non dei cittadini".

Cosa prevede la riforma della legge sulla caccia

La riforma voluta da Lollobrigida è stata fortemente criticata dalle maggiori associazioni ambientaliste e animaliste: Enpa, Lac, Lav, Lipu, e Wwf Italia. Secondo Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della Natura del WWF Italia, il nuovo disegno di legge crea di fatto il turismo venatorio in Italia, una sorta di "regalo ad agricoltori, lobby delle armi e cacciatori".

Ma molti sono i punti problematici segnalati dalle organizzazioni: