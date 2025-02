Gene Hackman e l’amore per i randagi: aveva adottato un cane su un set

L'attore Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe. Insieme a loro, anch'esso privo di vita, c'era il cane di famiglia. Hackman era noto per l'amore nei confronti dei cani e dei Pastori Tedeschi in particolare, tanto da adottarne uno mentre era impegnato con le riprese di uno dei suoi film più amati.

Fonte: Animal Rescue, Inc. via Facebook



L'attore Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti alla mezzanotte del 26 febbraio 2025, nella loro casa di Santa Fe. Insieme a loro, anch'esso privo di vita, c'era il cane di famiglia. A confermare la tragica notizia lo sceriffo della Contea, Adan Mendoza, il quale ha dichiarato che non c'erano segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Tutte le ipotesi sulla morte della famiglia restano quindi ancora in piedi.

Hackman, 95 anni e due premi Oscar, si era distinto non solo per il suo straordinario talento, ma anche per l'amore nei confronti degli animali e dei cani in particolare. Uno dei gesti più significativi è avvenuto durante le riprese dell'iconico film Le riserve del 1999.

Hackman è uno dei volti più riconoscibili del cinema hollywoodiano, è noto soprattutto per i suoi ruoli in Il braccio violento della legge, Gli spietati, e Bonnie e Clyde. C'è però un film che lo ha consacrato nell'olimpo non solo delle star, ma anche dei paladini dei diritti degli animali. Sul set de Le riserve, in lavorazione nella città di Baltimora nel 1999, Hackman incontrò due cani randagi.

Gli animali divennero una presenza fissa durante le riprese e presto iniziarono a interagire con gli operatori e gli attori. Tra loro c'era anche Hackman che più di tutti restò folgorato dai due cani e si prese cura di loro durante tutte le fasi del film. I due erano infatti dei simil Pastori Tedeschi, molto simili a quelli che l'attore aveva lasciato a casa prima di partire per interpretare il coach Jimmy McGinty.

Una volta giunti al termine si era già affezionato ed era preoccupato per la sorte dei randagi, tanto da rivolgersi a un rifugio di Baltimora per chiedere aiuto. L'anno scorso il rifugio Animal Rescue di Baltimora ha ricordato quel momento magico in occasione dei 94 anni dell'attore: "Entrambi i cani furono portati da noi in limousine e gli Hackman vennero la settimana successiva e ne adottarono uno". Quel cane fu chiamato Gene e trascorse il resto della sua vita con Hakman e con la sua seconda moglie, la musicista Betsy Arakawa.

Dopo una carriera lunga e ricca di successi, nel 2004 l'attore si ritirò a vita privata e lasciò Los Angeles per la tranquillità del New Mexico, dove è stato trovato senza vita con tutta la sua famiglia, cane compreso.