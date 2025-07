Uccise il cane Ted con un colpo di fucile, identificato il presunto colpevole grazie al Ris di Parma

Si è risolto il caso del cane Ted, ucciso a fucilate nel 2024 nel Cuneese. Dopo un anno d’indagini, i Carabinieri forestali grazie alle analisi balistiche del Ris di Parma hanno identificato il presunto colpevole: un uomo di Castellinaldo d’Alba, ora indagato per diversi reati legati al possesso di armi da fuoco.

Il caso del cane Ted ucciso con un fucile: morì dissanguato

È un uomo residente nel Comune cuneese di Castellinaldo d'Alba il presunto responsabile dell'uccisione di Ted, amato cane di famiglia trovato dissanguato dai suoi umani, titolari di un agriturismo nella vicina Castagnito.

A identificare l'uomo è stato il nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Cuneo che dopo mesi d'indagini, condotte in collaborazione con le stazioni dell'Arma di Canale e Govone e con l'ausilio delle analisi balistiche del RIS di Parma. Gli esami hanno confermato che l'ogiva rinvenuta nel corpo dell'animale appartiene a un fucile calibro 22, munito di silenziatore e non denunciato: è lo stesso che i Carabinieri avevano ritrovato in casa dell'indagato.

Nell'abitazione c'erano anche una pistola Beretta calibro 765 e circa 600 munizioni. Sono state ritirate insieme alle altre armi e munizioni che l'uomo deteneva lecitamente e alla sua licenza di porto d'armi. Ora è ora indagato dalla Procura della Repubblica di Asti per il delitto di uccisione di animale oltre che per i reati di detenzione abusiva, omessa custodia e alterazione di armi e munizioni.