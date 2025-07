Disposta autopsia per il “cane eroe” Bruno: di cosa è morto e chi l’ha ucciso?

La magistrata che sta conducendo le indagini ha disposto la riesumazione del cadavere e affidato l'autopsia al professore Orlando Paciello, direttore del Master in Scienze Veterinarie Forensi della Federico II di Napoli. Ci sono dubbi sulla dinamica e sulle dichiarazioni del conduttore di Bruno che, però, annuncia una diretta sui social in cui, scrive, "mi assumerò tutta la responsabilità di quello che dirò"

A far sapere dell'orribile fine del suo cane era stato il suo umano di riferimento con un post su Facebook: "Oggi sono morto insieme a te, questa mattina ho ritrovato il corpo esanime di Bruno. Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei wurstel con dei chiodi dentro. Non pubblico le foto di questa atrocità perché rimarreste scioccati. Lo avete ucciso facendolo soffrire per ore".

Con queste parole Arcangelo Caressa, che insieme al suo Bloodhound faceva parte dell'Unità cinofila da Soccorso di Taranto, aveva condiviso il grande dolore di aver perso il suo amico che durante l'attività in campo insieme al suo conduttore è arrivato a ritrovare nove persone disperse.

La notizia dell'orribile fine di questo "cane eroe", definizione che noi umani tendiamo sempre a dare agli animali che risolvono questioni legate alla sopravvivenza della nostra specie, ha colpito l'opinione pubblica e messo in luce una prassi orribile che spesso viene messa in atto da alcuni per eliminare cani e gatti.

Le indagini da parte della magistratura per identificare il colpevole sono subito partite ed è stata anche disposta la riesumazione del corpo dell'animale per procedere all'autopsia al fine di verificare le cause della morte. Il compito è stato affidato dal pubblico ministero Vittoria Petronella al professore Orlando Paciello, direttore del master in Scienze Forensi Veterinarie dell'Università Federico II di Napoli.

Fin qui potrebbe sembrare una procedura standard quando accadono questi tipi di uccisioni di animali e in parte è davvero così: a fronte di una denuncia, il magistrato può chiedere appunto l'autopsia che restituisce anche informazioni utili per capire che tipo di veleno, ad esempio, è stato utilizzato al fine di arrivare più facilmente anche all'autore del gesto.

Ma oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato delle nuove informazioni relativamente alla dinamica in cui sarebbe avvenuto il ritrovamento del cadavere di Bruno da parte di Caressa e sui tempi che ci sono stati tra l'accadimento e la presentazione della denuncia. Il giornale ha messo in particolare in evidenza il fatto che l'uomo avrebbe dichiarato alle Forze dell'ordine di aver contattato immediatamente la veterinaria di riferimento Maria Stella Borgia che però ha invece affermato di essersi recata sul posto autonomamente, non perché sollecitata dal conduttore di Bruno.

Caressa, lato suo, continua però sugli account social a chiedere giustizia e che si trovino i responsabili, annunciando proprio oggi che farà una diretta in cui scrive "mi assumerò la responsabilità di tutto quello che dirò".