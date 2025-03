Gattino si nasconde sotto un treno a Roma Termini: salvato dai Vigili del Fuoco

Un gattino che si era infilato sotto a un treno alla stazione Termini a Roma è stato salvato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Il 15 marzo il micio si era infilato in uno spazio angusto nella parte inferiore di un treno diretto in Sicilia e ha rischiato di rimanere intrappolato proprio mentre il convoglio si preparava a partire. Per fortuna in poco tempo l'episodio si è risolto nel migliore dei modi.

Il salvataggio del gatto da parte dei Vigili del Fuoco

Il gatto, probabilmente spaventato dalla confusione della stazione, è riuscito a liberarsi dal controllo della sua umana ed è scappato in direzione dei binari. Nel tentativo di trovare riparo si è infilato sotto un treno in partenza per Palermo e Siracusa, nascondendosi in un’intercapedine della parte inferiore del convoglio.

Nonostante i tentativi della sua umana di convincerlo a uscire, il gatto è rimasto nascosto. A quel punto, la donna ha chiesto aiuto, temendo che il treno potesse partire con il suo amico felino ancora incastrato sotto.

L’allarme è stato immediatamente preso in carico dal personale ferroviario, che ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Per consentire il salvataggio in sicurezza, il treno è stato temporaneamente bloccato e i pompieri sono scesi direttamente sui binari per individuare l’animale.

Lieto fine per il gatto incastrato sotto i binari

Con grande attenzione, i soccorritori hanno illuminato la zona e cercato di avvicinare il gatto senza spaventarlo ulteriormente. L’operazione è stata condotta con la massima delicatezza, per evitare che il micio tentasse una fuga improvvisa o si infilasse in un punto ancora più difficile da raggiungere. Dopo alcuni minuti di paziente lavoro, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare il piccolo felino, che è stato immediatamente riconsegnato alla sua umana di riferimento.

Fortunatamente, il gatto non ha riportato ferite e, nonostante lo spavento, è apparso in buone condizioni. Una volta al sicuro tra le braccia della sua umana, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Il treno ha potuto riprendere il suo viaggio verso Palermo e Siracusa, mentre il piccolo avventuriero è tornato finalmente al sicuro.