Il gatto Patatino è tornato a casa: ritrovato dopo il crollo di una palazzina a Bari

Il gatto Patatino, disperso a seguito del crollo di una palazzina a Bari il 5 marzo scorso, è stato ritrovato e sta bene. È l'annuncio che attendevano con ansia i tanti cittadini e volontari che per quasi un mese non hanno mai smesso di cercarlo.

In un video postato da Terry Melani sui social si vede il gattino in strada in buone condizioni di salute. Ora finalmente le persone impegnate nelle ricerche possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per Patatino, la cagnolina Samira risulta invece ancora dispersa.

Il ritrovamento del gatto Patatino: la gioia dei volontari

I gatti si erano rifugiati in una zona circoscritta e i volontari del Nogez sono riusciti a salvarli quasi tutti



Nel pomeriggio del 5 marzo una palazzina è crollata a Bari, in via De Amicis, e da quel momento si sono perse le tracce di molti dei gatti della colonia felina che si trovava sulla stessa strada. Da subito i volontari che seguivano la colonia, insieme alle Guardie ecozoofile del Nogez, si sono attivate per ritrovare i mici dispersi, e scongiurare l'ipotesi della morte a seguito del crollo, coma spiega Roberto Ferrara, coordinatore delle guardie ecozoofile: "Siamo stati chiamati inizialmente proprio per la ricerca di alcuni gattini della colonia, ne abbiamo trovati 5, ne mancava ancora uno all'appello".

Il micio era stato subito ribattezzato Patatino e le speranze di ritrovarlo vivo sono via via diminuite, almeno fino alla sera di sabato 29 marzo, quando il micio è stato avvistato vivo e in buona salute in strada. L'ipotesi più probabile è che sia riuscito ad allontanarsi poco prima del crollo delle macerie e sia tornato adesso in zona. Dopo il suo ritrovamento riacquista corpo anche l'ipotesi che anche la cagnolina Samira possa essere riuscita a fuggire.

Il caso della cagnolina Samira, ancora dispersa: volontari e associazioni non perdono la speranza

La cagnolina Samira, ancora dispersa dopo il crollo del 5 marzo



Quando la palazzina è crollata, oltre ai gatti della colonia felina si sono perse le tracce anche della cagnolina Samira che in quel momento si sarebbe trovata in casa con la sua umana, la74enne Rosalia De Giosa. La donna è stata estratta viva dalle macerie 24 ore dopo il crollo, ma di Samira si è persa ogni traccia, tanto che le ricerche per lei sono state ufficialmente chiuse.

Le associazioni locali e i volontari però non perdono le speranze, e anzi chiedono con nuovo vigore che le ricerche proseguano. Secondo Ferrara però le ipotesi sono solo due: "O il cane si trova ancora sotto le macerie, senza vita, oppure sotto le macerie non c'è mai stato ed è scappato prima che il palazzo crollasse".

Questa possibilità, che sembrava la più remota fino a pochi giorni fa, sta acquisendo sempre più peso dopo il ritrovamento di Patatino.