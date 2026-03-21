Galahadosuchus jonesi, il coccodrillo terrestre del Triassico scoperto in Gran Bretagna: correva veloce come un levriero

In Gran Bretagna è stato scoperto un coccodrillo del Triassico veloce e terrestre. E' stato chiamato Galahadosuchus jonesi e cambia completamente l'idea del rettile così come lo concepiamo oggi.

Ricostruzione in vita di Galahadosuchus jonesi, proiezioni ortografiche. (Credits: © Matt Dempsey)



Correva veloce quanto un levriero, ma era un coccodrillo. E lo faceva in un ambiente secco, arido dove il sole batteva forte sulle pianure sterminate in mezzo ad altri animali che oggi non potremmo mai incontrare. Stiamo parlando di un cugino lontano nel tempo dei coccodrilli così come li conosciamo oggi ma che è vissuto circa 215 milioni di anni fa in Gran Bretagna.

I resti fossili di questo animale preistorico sono stati da poco scoperti in alcuni depositi carsici che si trovano nell’Inghilterra del sud, nella regione di Gloucester e nelle zone in cui vi è il canale di Bristol. Ciò che gli esperti hanno ricostruito è che si tratta di un rettile del Triassico che assomigliava più a un levriero da corsa che a un coccodrillo, con una struttura corporea ideale che favoriva proprio l’ottenimento di una potente velocità sulla terraferma. Dotato di lunghe zampe e un corpo leggero, questo animale cacciava piccoli animali in un ambiente arido e montuoso, completamente diverso dall’attuale Gran Bretagna. Gli scienziati lo hanno identificato come una nuova specie dopo aver individuato differenze fondamentali rispetto ad altri reperti.

Gli arti lunghi e affusolati e il corpo leggero lo facevano dunque muovere sulla terraferma con un’efficienza e una rapidità paragonabili a quelle di un predatore terrestre e la sua scoperta è particolarmente rilevante perché aggiunge un pezzo importante al puzzle che ricostruisce quali erano le forme di vita in ecosistemi così lontani nel tempo, mettendo in luce che esisteva quella che viene definita “nicchia ecologica” molto particolare, ovvero animali che sfruttavano la corsa per cacciare le prede, adattandosi a un ambiente più arido di quanto si pensasse fino a poco tempo fa.

Il nome assegnato alla nuova specie è Galahadosuchus jonesi, una combinazione che nasce dal rendere omaggio a Galahad, simbolo di nobiltà e rettitudine nella leggenda di Re Artù, e a David Rhys Jones, un professore di fisica delle scuole secondarie caro al ricercatore principale del team che ha scoperto il “rettile-levriero”.