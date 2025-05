Due marmotte litigano al centro della strada: gli automobilisti si fermano e riprendono la scena

In un video diventato virale che arriva dalla Cina, due marmotte litigano e si spintonano animatamente in mezzo alla carreggiata. Gli automobilisti si fermano e riprendono la scena. Le "risse" per difendere il territorio, stabilire le gerarchie e far colpo sulle femmine avvengono in realtà molto spesso. Si tratta di comportamenti ritualizzati, dove quasi sempre nessuno si fa male davvero.

È una scena quasi comica quella che arriva da un altopiano nella provincia di Gansu, nel nord-ovest della Cina. Qui, lungo una strada che attraversa le praterie del distretto di Gannan, gli automobilisti hanno dovuto fermare le proprie auto a causa di una "scazzottata" tra due marmotte che stavano litigando animatamente in mezzo alla carreggiata.

Nel video diventato presto virale sui social, le due protagoniste si fronteggiano "in piedi" sulle zampe posteriori, si spintonano a vicenda con quelle anteriori e si azzuffano come in una rissa da strada. Il tutto sotto lo sguardo divertito – e paziente – degli automobilisti, che hanno deciso di godersi lo spettacolo senza intervenire.

Le "risse" tra marmotte sono quasi all'ordine del giorno

Le "risse" tra marmotte che litigano per cibo, risorse e partner, avvengono molto spesso



Per quanto possa sembrare buffa, questa scena è in realtà tutt'altro che rara. Le "lotte" tra marmotte – in tutte le varie specie conosciute – sono piuttosto comuni, specialmente nei mesi primaverili, quando i roditori abbandonano le tane invernali per riprendere le proprie attività tra le praterie e gli altopiani montani. Le marmotte sono infatti animali sociali, che vivono in colonie con regole e dinamiche sociali molto precise, fatte anche di vocalizzazioni, fischi, squittii e posture.

Tuttavia, come in tutte le società animali, spesso possono nascere tensioni: territori e tane sono risorse preziose, così come il cibo e, naturalmente, potenziali partner. I conflitti avvengono infatti soprattutto tra maschi adulti e spesso si manifestano con queste "scazzottate" tanto spettacolari, quanto in realtà innocue nella maggior parte dei casi. Non è raro vederle mentre si alzano sulle zampe posteriori, si fronteggiano con fare minaccioso e iniziano a spingersi a vicenda, quasi come fossero in una rissa da bar in pieno stile western.

Una "scazzottata" che è più che altro una messa in scena

Si tratta di comportamenti ritualizzati, dove quasi sempre nessuno si fa male davvero



Questo tipo di interazioni è più che altro un rituale, un modo per dimostrare e far vedere "chi ha più muscoli", non per farsi male sul serio. Serve soprattutto a stabilire gerarchie, difendere i confini del proprio territorio o dimostrare forza e vitalità agli occhi delle femmine. È un comportamento codificato che, nella maggior parte dei casi, si conclude senza veri danni per nessuno. Dopo qualche spinta e qualche fischio di sfida, le marmotte si allontanano ognuna per la sua strada, a volte, come in questo caso, proprio al centro di una.

Dietro questa "scazzottata" si nasconde quindi un complesso sistema comunicativo e sociale codificato e affinato in migliaia di anni di evoluzione. Una scena che può far sorridere, se guardata dal nostro punto di vista, ma che può diventare un momento per scoprire e approfondire l'etologia e il comportamento animale. Anche grazie a pochi secondi di video "rubati" da un automobilista di passaggio.