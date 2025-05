Due femmine e un maschio nello stesso nido: le immagini del un triangolo amoroso tra falchi pescatori

Una telecamera in Scozia trasmette in diretta un raro triangolo amoroso tra falchi pescatori: due femmine e un maschio condividono lo stesso nido, hanno covato quattro uova e ora stanno accudendo tutti insieme i piccoli.

I tre falchi pescatori, due femmine e un maschio, insieme nello stesso nido. Foto di Tweed Valley Osprey Project



In Scozia, tra le colline della Glentress Forest, una telecamera installata su un nido ha catturato qualcosa di mai documentato da così da vicino: un raro triangolo amoroso tra falchi pescatori, tre rapaci che condividono serenamente – almeno per ora – lo stesso nido e una covata di gruppo composta da quattro uova che si sono appena schiuse. La scoperta è merito delle telecamere del Tweed Valley Osprey Project, un'iniziativa di monitoraggio e conservazione che, da anni, segue il ritorno di questa specie.

Un tempo scomparso e diventata estremamente raro, grazie a diversi progetti di conservazione il falco pescatore (Pandion haliaetus) è tornato a nidificare nella regione degli Scottish Borders, al confine con l'Inghilterra. E proprio grazie a questo progetto, gestito da Forestry and Land Scotland, possiamo oggi assistere in diretta a un comportamento tanto insolito quanto affascinante: due femmine e un giovane maschio che crescono insieme piccoli, si spartiscono il nido, le attenzioni e i pesci freschi.

Un ménage à trois tra uccelli rapaci

Le protagoniste di questo intreccio amoroso sono Mrs O, una femmina che già da anni frequenta il sito di nidificazione, e una nuova arrivata, battezzata F2. Entrambe hanno accettato, con sorprendente tolleranza, la presenza di un giovane maschio che pare essersi legato a tutte e due. E non si tratta solo di una convivenza passiva: i tre rapaci stanno collaborando attivamente, prima nella cova delle uova, e ora nella cura dei piccoli appena schiusi.

Diane Bennett, coordinatrice del progetto, ha raccontato che l'atmosfera al nido è "tollerante" e che la situazione appare abbastanza promettente per la crescita dei piccoli. Le uniche tensioni "scoppiano" quando arriva il pranzo. "All'arrivo del maschio con un pesce – ha raccontato Bennett – entrambe le femmine si affrettano a prenderlo. Di solito vince Mrs O, che vola via con il pasto, ma poi torna generosamente lasciando una porzione anche all'altra femmina".

Amori, triangoli e soap opera ornitologiche

Il falco pescatore è specializzato nella pesca e mangia quasi esclusivamente pesci



Comportamenti del genere, noti in etologia come poliginia cooperativa, sono estremamente rari, soprattutto tra i rapaci come il falco pescatore. Fino a oggi i casi erano pochissimi, tutti documentati attraverso osservazioni a distanza e mai in modo così diretto e continuativo. Il fatto che questa dinamica sia avvenuta sotto l’occhio costante di una telecamera, e che sia trasmessa in diretta, rappresenta quindi un'occasione unica per gli ornitologi e per gli appassionati di natura.

Il nido dei tre falchi può essere seguito live sul sito del Tweed Valley Osprey Project, che aggiorna periodicamente fan e appassionati anche attraverso i propri canali social. Negli ultimi anni, le web cam installate sui nidi degli uccelli (come quelle che riprendono i famosi falchi pellegrini del Pirellone) sono aumentate in tutto il mondo, incollando allo schermo migliaia di appassionati e curiosi, come in una soap opera in salsa ornitologica. Come si evolverà il rapporto tra i tre adulti? Riusciranno a crescere i piccoli insieme?

Un grande ritorno e un addio

Il maschio porta un pezzo di pesce al nido dove lo aspettano le due femmine. Foto di Tweed Valley Osprey Project



La selvaggia Scozia, del resto, è terra di grandi storie d'amore e ritorni tra i falchi pescatori. Un maschio chiamato Laddie, per esempio, era diventato una celebrità tra i birdwatcher dopo aver fatto coppia con una femmina conosciuta come Lady al Loch of the Lowes. Sono stati insieme per ben 13 anni consecutivi e il rapace aveva conquistato il cuore di migliaia di persone. Ma nel maggio scorso, il suo corpo è stato ritrovato senza vita, un triste episodio che ha sconvolto gli appassionati e che ha anche portato all'apertura di un'indagine da parte della polizia scozzese.

Queste storie fatte di fedeltà, di perdita e, ora, di inediti triangoli amorosi, divertono e appassionano, ma sono anche un importante occasione per studiare e approfondire la biologia riproduttiva e il comportamento di questo maestosi rapaci. Nel frattempo, nella foresta di Glentress, la telecamera continua a registrare e a trasmettere questo appassionante triangolo amoroso. Le uova si sono appena schiuse e ci vorranno oltre due mesi prima che i piccoli lascino il nido: la serie sul triangolo amoroso è appena entrata nella sua seconda stagione.