Il gattino è maschio o femmina? Come determinare il sesso del micio

Potresti non essere in grado di dire a prima vista se un gattino è maschio o femmina perché i genitali esterni non sono sufficientemente sviluppati per essere riconoscibili. Questa situazione può protrarsi per le prime 4-6 settimane di vita del cucciolo.

Se non si vuole aspettare fino al primo mese di vita, quando le differenze sessuali tra maschi e femmine iniziano a essere evidenti, ci sono alcuni segni a cui puoi prestare attenzione che ti aiutano a farti un'idea abbastanza del sesso del gattino come il perineo o anche il colore del mantello.

Perineo

Non ci sono modi infallibili per cercare di determinare il sesso di un gattino. L'indicatore migliore è osservare l'area del perineo che si trova appena sotto la coda. Per farlo, il gattino deve essere calmo e sentirsi sicuro: puoi adagiarlo dolcemente o tenerlo con una mano sotto la pancia, e sollevare con cura la coda. Ci sono due piccoli fori lì. Il primo, subito sotto la base della coda, è l'ano. Il secondo, inferiore, varia a seconda del sesso. Se i due fori sono distanti e il foro inferiore appare come un piccolo punto, si tratta molto probabilmente di un maschio. Se la distanza tra i due orifizi è poca e il secondo sembra una piccola fessura verticale, vicino all'ano, probabilmente il micio è una femmina.

Colore del mantello

Anche se non è un'indicazione infallibile, il colore del mantello può indicare il sesso. Esiste infatti un legame genetico tra il colore del pelo e il sesso del gatto. Ad esempio, i gattini con un pattern tricolore o tartarugato sono, nella stragrande maggioranza dei casi, femmine, poiché possiedono una combinazione genetica associata al cromosoma X.

Al contrario, i gatti con pelo rosso o arancione sono più spesso maschi. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni, come gatti maschi tricolori e gatti femmine con pelo rosso. Pertanto, anche se non è una regola assoluta, il colore del mantello può essere un aiuto utile ma solo se associato ad altri indizi.

Corporatura

Ci sono anche alcune piccole differenze morfologiche tra maschi e femmine che a volte possono manifestarsi precocemente. I maschi sono generalmente leggermente più grandi delle femmine e possono sviluppare un aspetto più muscoloso e robusto. Queste caratteristiche, tuttavia, generalmente si manifestano solo più avanti, tipicamente dopo il primo mese.

Per questo motivo, la dimensione del corpo non è utile in età molto giovane, ma può essere una prova di supporto più tardi, man mano che il gattino matura. L'unico modo per esserne certi del sesso di un individuo è consultare il veterinario.