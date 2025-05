Primo incidente di volo per Olimpia, la falchetta del Pirellone: salvata dal Wwf

Domenica 25 maggio una giovane femmina di falco pellegrino (Falco peregrinus) durante uno dei suoi primi, incerti, tentativi di volo è atterrata all’entrata dell'Hotel Duo di via Cardano, a Milano. Non si tratta però di una falchetta qualsiasi: è Olimpia, uno dei pulli nati sul grattacielo del Pirellone dalla coppia formata da Giò e Giulia.

Solo una settimana fa il più piccolo dei tre falchi nati nel 2025 è morto a seguito di un tentativo di volo. La sorella maggiore invece è stata più fortunata, e dopo la disavventura è stata recuperata dalle Guardie WWF di Milano.

Perché i primi voli dei giovani falchi pellegrini possono essere pericolosi

Nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio Olimpiaè atterrata all’entrata dell'hotel ed è stata subito riconosciuta dal personale che ben conosce la famiglia che abita in cima al grattacielo del Consiglio regionale della Lombardia. Lo staff si è quindi attivato contattando le Forze dell'Ordine e i responsabili del progetto di monitoraggio dei rapaci.

Le guardie venatorie volontarie del Wwf Milano si sono precipitate sul posto e hanno catturato la falchetta. "Olimpia era in buone condizioni. senza segni di traumi e decisamente vitale", spiega Filippo Bamberghi, coordinatore del nucleo. L'identità di Olimpia è stata poi confermata grazie all'anello identificativo applicato dagli ornitologi nei primi giorni di vita. L’anello fornito dall'Ispra – l'ente che in Italia si occupa della fauna selvatica – ha un codice univoco che permette di identificare l’animale proprio in caso di ricatture.

Quello che è successo non è una rarità: i primi voli sono i momenti più pericolosi per i giovani, soprattutto in un contesto urbano, con il rischio di collisioni con gli edifici e le linee elettriche. "Anche in questo caso si è evidenziata una rete di collaborazione straordinaria tra cittadini, le Istituzioni di Milano e i volontari ambientalisti che si sono mobilitati per il salvataggio di un esemplare appartenente a una specie oramai iconica di Milano", conferma Guido Pinoli ornitologo di Regione Lombardia e considerato il "papà dei falchi".

Chi sono i falchi pellegrini del Pirellone

Olimpia è uno dei tre nuovi nati quest'anno di Giò e Giulia, i falchi pellegrini che da anni ormai nidificano in cima al grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Anche nel 2025 il "Pirellone" si è confermato come il perfetto nido d'amore dei due falchi.

Il primo avvistamento dei due rapaci sul Pirellone risale a oltre 10 anni fa, nell'aprile del 2014, quando durante i lavori di manutenzione sul tetto dell'edificio venne trovato il primo nido. Successivamente è stato costruito per loro un nido artificiale adatto a ospitare la cova e anche due webcam che permettono di osservare la vita ad alta quota in diretta streaming 24 ore su 24.

Col tempo le persone si sono appassionate alla storia di Giò e Giulia, e alle disavventure dei loro piccoli imbranati, i cui nomi sono ispirati alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.