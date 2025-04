Dopo sei mesi rivede lo ‘zio’ e lo riconosce subito: ecco la prova di come i cani ci ricordano

Una cagnetta riconosce una persona di famiglia che non vedeva da sei mesi già solo vedendola camminare in strada. Un video su TikTok sorprende gli utenti ma i cani sono dotati di memoria a lungo e breve termine e anche di quella che viene definita "memoria episodica" proprio come noi umani.

Sei mesi: è il tempo che è trascorso da quando Zoe aveva visto per l'ultima volta suo "zio" David, ovvero il fratello della sua umana di riferimento a cui è molto legato. Zoe è una femmina di Épagneul Breton che vive insieme a Britanny da quando è cucciola e quest'ultima ha voluto fare un test per vedere se la cagnetta avrebbe riconosciuto David in strada a distanza da così tanto tempo.

Il risultato è visibile del video in alto, pubblicato su TikTok, che ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni in cui si vede chiaramente che Zoe nota suo zio arrivare già da lontano e gli corre incontro per fargli le feste.

I due umani si erano messi d'accordo per far sì che nessuno dei due manifestasse alcuna emozione, fingendo di non riconoscersi proprio per non influenzare il comportamento della cagnetta. Ciò che sorprende a chi guarda questo video è che dimostra chiaramente che i cani hanno la memoria a lungo termine e ciò che è interessante anche sottolineare è che Zoe riconosce David usando la vista ancora prima che l'olfatto, senso elettivo della specie che infatti utilizza immediatamente quando si avvicina all'uomo e raccoglie informazioni immediate, probabilmente, per capire dove è stato e che ha fatto negli ultimi tempi.

Sì, attraverso quell'annusata Zoe fa quello che noi faremmo a parole incontrando un amico che non vediamo da tanto chiedendogli "come stai", "che cosa hai combinato negli ultimi tempi", "raccontami di te". La Breton lo fa a suo modo e se è sorprendente vedere che sa benissimo che quello che sta camminando sul marciapiede è una persona per cui ci tiene tantissimo, altrettanto lo deve essere capire quanto poi non c'è solo una ‘reazione' che si riduce nella gioia del rincontrarsi ma anche l'attenzione a voler sapere l'altro come sta e, appunto, come gli sono andate le cose.

Come ricordano i cani: dalla memoria a lungo termine a quella episodica

Come noi, del resto, i cani hanno dunque la memoria a lungo termine, quella a breve termine e pure è stato dimostrato che hanno la memoria "episodica", ovvero la capacità di fissare nella mente eventi specifici che gli sono accaduti cui collegano emozioni positive o negative all'interno di un determinato contesto spazio-temporale.

E' stato dimostrato già nel 2016, da uno studio condotto nel dipartimento di Etologia dell'Università di Eötvös Loránd a Budapest, in cui i ricercatori hanno dimostrato che i cani sono in grado di ricordare alcuni comportamenti dei loro umani di riferimento senza però essere stati addestrati nel farlo. La memoria episodica va a toccare molto le emozioni, come si ‘marca' un evento all'interno della nostra coscienza e questo studio dimostra che Fido lo fa nello stesso modo in cui lo facciamo noi per regolarsi poi nel caso in cui si verifichi un evento simile e traendo dal ricordo dell'esperienza passata determinate informazioni già acquisite.

Come per gli umani, poi, anche per i cani la capacità di memoria dipende da soggetto a soggetto. L'istruttore cinofilo Luca Spennacchio ha affrontato il tema su Kodami specificando che: "cambia anche con l'età e in base alle esperienze che la vita porta ad affrontare. Un cane che vive in libertà, ad esempio, per sopravvivere ha bisogno di ricordare numerosi aspetti di ciò che lo circonda. I cani che vivono in famiglia, invece, talvolta riducono le proprie capacità di memorizzazione, perché la routine quotidiana non le richiede. Per questo è molto importante allenare la memoria dei cani (in particolare quelli più anziani) anche con l'ausilio di semplici giochi di attivazione mentale, meglio ancora facendo in modo che le giornate non si svolgano sempre allo stesso modo pure nel mantenimento di una routine che per i nostri amici è molto importante".