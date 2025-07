Fino a che età crescono i cani? Ecco quando raggiungono la maturità fisica

La crescita dei cani varia molto in base alla taglia: quelli piccoli smettono di crescere intorno ai 10-12 mesi, i grandi anche dopo i 14. Nei meticci è più complicato prevedere le dimensioni, soprattutto se non si conosce la taglia dei genitori.

La crescita di un cane dipende da molti fattori, tra cui la taglia futura



Chi ha appena adottato o sta per adottare un cucciolo per la prima volta quasi sempre si chiede a un certo punto: "Ma quanto crescerà ancora?". Le dimensioni di un cane, naturalmente, sono un elemento importante per prepararsi al meglio e, talvolta, non conoscendo la razza o i genitori del meticcio che si è scelto di adottare non è facile prevederle. La crescita è infatti un processo molto complesso e tutt'altro che uniforme. Dipende infatti da una combinazione di fattori genetici, nutrizionali e ambientali, ma a fare davvero la differenza è soprattutto la taglia, un parametro che condiziona non solo quanto un cane crescerà in termini fisici, ma anche per quanto tempo continuerà a farlo.

I cani di taglia piccola, come i Chihuahua o i Bassotti, possono avere un ritmo di crescita più veloce nelle prime settimane, ma completano lo sviluppo molto prima rispetto a quelli di taglia più grande. I molossoidi o le razze giganti come l'Alano, al contrario, crescono più a lungo, impiegando anche diversi mesi in più per raggiungere la maturità fisica completa. E c'è anche un altro punto da considerare: mentre le dimensioni esterne cambiano, lo sviluppo scheletrico e articolare continua anche quando l’apparenza sembra già quella di un adulto.

Vediamo allora più nel dettaglio quando smettono di crescere i cani e perché non tutti seguono lo stesso ritmo.

Quando smettono di crescere i cani: le differenze tra taglia piccola, media e grande

Non esiste un’unica risposta alla domanda "fino a che età cresce un cane?", perché le tempistiche variano molto in base alla taglia finale dell'animale. Semplificando, possiamo suddividere le varie razze in tre taglie principali, così da capire più facilmente quali sono i tassi e i tempi di sviluppo di un cane.

Taglia piccola (meno di 10 kg): include razze come il Maltese, il Barboncino Toy, lo Yorkshire Terrier. Questi cani raggiungono la maturità fisica intorno ai 10-12 mesi , anche se già a 6-8 mesi la loro crescita visibile tende a rallentare significativamente .

(meno di 10 kg): include razze come il Maltese, il Barboncino Toy, lo Yorkshire Terrier. Questi cani raggiungono la maturità fisica intorno ai , anche se già a 6-8 mesi la loro crescita visibile tende a . Taglia media (tra i 10 e i 30 kg): qui rientrano cani come il Beagle, il Border Collie o il Setter Inglese. La crescita si completa tra i 12 e i 14 mesi , con variazioni notevole a seconda della razza e dello stile di vita.

(tra i 10 e i 30 kg): qui rientrano cani come il Beagle, il Border Collie o il Setter Inglese. La crescita si completa tra , con variazioni notevole a seconda della razza e dello stile di vita. Taglia grande e gigante (oltre i 25-30 kg): razze come, il Pastore Tedesco, il Rottweiler, i Mastini e soprattutto il San Bernardo o l'Alano. Questi cani crescono fino ai 14-18 mesi, ma per le razze giganti lo sviluppo osseo può continuare anche oltre i 20 mesi.

Non bisogna confondere, però, la fine della crescita fisica con lo sviluppo della personalità e la maturità comportamentale: un cane può aver smesso di crescere in altezza e peso, ma essere ancora un adolescente dal punto di vista emotivo e relazionale. La maturità psicologica può arrivare anche più tardi, specie nei cani di grossa taglia.

La razza influenza la crescita? Come capire quanto crescerà un meticcio

Se per i cani di razza ci si può orientare con una buona approssimazione su peso e dimensioni future, nel caso dei meticci tutto diventa più incerto, complicato e per certi versi più affascinante. Per questi cani, spesso l'indizio più importante per stimare la crescita è la taglia dei genitori. Se entrambi sono visibili, è possibile fare una previsione abbastanza ragionevole. Se però il cucciolo proviene da un rifugio, dalla strada e non si conoscono mamma e papà, diventa ancora più complicato.

Tuttavia, ci sono comunque alcuni indizi che possono aiutarci a stimare la possibile taglia da adulto. Cuccioli con zampe sproporzionate grandi rispetto al corpo tendono per esempio a diventare cani di taglia medio-grande. Non si tratta di una regola fissa e sempre affidabile, sia chiaro, anche perché l'incredibile diversità tra le razze e loro infinite combinazioni, possono portare anche a mix insoliti, inaspettati e persino improbabili.

In aiuto, possono arrivare il peso nei primi mesi e il suo ritmo di crescita. Cani che a 2-3 mesi pesano già oltre i 6-7 kg, probabilmente non resteranno piccoli e se dopo i 4 mesi continua ad aumentare di peso e altezza rapidamente, è probabile che sia destinato a una taglia media o grande. Ma la verità è che, quando si adotta un meticcio, una parte bella di questo viaggio resta proprio la sorpresa. Vederlo crescere giorno dopo giorno, senza sapere esattamente dove arriverà, ma sapendo con certezza che quel percorso sarà sempre condiviso.