Di nuovo insieme: dopo l’incidente aereo nel Murphy Canyon il ricongiungimento tra i cani e le famiglie coinvolte

Giovedì 22 maggio un piccolo aereo è precipitato nel quartiere residenziale di Murphy Canyon provocando un incendio devastante che ha coinvolto almeno 15 abitazioni e diverse auto. Coinvolti nell'incidente anche diversi cani che in alcuni casi sono stati portati via dalle loro case ricoperti di benzina e altre sostanze infiammabili rilasciate dal jet durante lo schianto.

Le persone ferite sono state portate in ospedale, mentre per salvare i cani sono intervenuti i volontari dell'associazione di tutela animali San Diego Humane Society, che poi hanno favorito il ricongiungimento con i loro umani. Tra loro ci sono anche Christopher Juel e il suo cane 12enne Weiko.

Il salvataggio dei cani dopo il disastro aereo

L’arrivo dei primi cani coinvolti nel disastro aereo



Nel pomeriggio di giovedì i primi cani, visibilmente spaventati e disorientati, sono arrivati al centro gestito dall'organizzazione di San Diego: "Ci sono stati segnalati alcuni cani che potrebbero essere stati ricoperti dal carburante del jet, quindi il nostro team medico valuterà subito il da farsi", hanno spiegato i volontari accorsi sul posto.

Finora l'associazione ha accolto un totale di 22 animali, tra cui 16 adulti e 6 cuccioli esposti al carburante del jet. Il team veterinario ha effettuato esami medici immediati e ha lavorato per decontaminare tutti gli animali, impresa non facile dato che molti erano visibilmente spaventati.

Anche diversi cuccioli sono stati coinvolti nel disastro aereo e poi salvati dai volontari



"Questo evento straziante ci ricorda perché il nostro lavoro è così importante – hanno spiegato dalla San Diego Humane Society – Gli animali e le loro famiglie hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice riparo d'emergenza: hanno bisogno di compassione, coordinamento e cure che solo una comunità completa di soccorritori può fornire".

Gli operatori sono intervenuti immediatamente per supportare i primi soccorritori e garantire la sicurezza degli animali coinvolti: alcuni infatti erano scappati, spaventati dalle esplosioni e dalla confusione, allontanandosi dalle famiglie. Questa situazione è particolarmente pericolosa per cani anziani che hanno sempre vissuto in casa e che quindi non conoscono i pericoli della strada e non sanno come procurarsi cibo e riparo in maniera autonoma. Tra loro c'era anche Weiko, un cane di razza Alaskan klee kai, fuggito dopo le prime esplosioni gettando nel panico il piccolo umano con il quale era cresciuto.

Per fortuna, i volontari sono riusciti a farli riabbracciare.

La storia di Christopher e del suo cane Weiko: l'abbraccio dopo il disastro aereo

Weiko era uno dei tanti cani sopravvissuti all'incidente, ma di cui i volontari non sapevano come rintracciare le famiglie. Molti animali infatti erano scappati dalle abitazioni in fiamme mentre i loro umani venivano portati in ospedale. Un vero caos che ha impedito di coordinare i soccorsi umani con quelli animali. Per fortuna Christopher Juel non aveva riportato traumi gravi e un paio di giorni dopo lo schianto si è messo a cercare il suo amico di una vita, ma senza risultati.

L'ultima volta che Christopher aveva visto Weiko era nel suo cortile e non sapeva se fosse sopravvissuto finché non ha ricevuto un messaggio inaspettato: "Qualcuno aveva appena visto Weiko al telegiornale", ha spiegato l'uomo all'emittente 10 News San Diego.

Grazie a quel servizio Christopher si è messo in contatto con la San Diego Humane Society e appena Weiko è stato abbastanza bene da poter essere dimesso i due si sono riabbracciati: "Sono felicissimo di poterlo toccare di nuovo e di riaverlo qui con me", ha detto commosso.