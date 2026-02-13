A San Paolo si potranno seppellire i cani nelle tombe di famiglia grazie alla legge che prende il nome da Bob “il becchino”

Dedicata a un cane che dopo la morte della persona di riferimento non si è più allontanato dalla sua tomba, nello Stato di San Paolo in Brasile è stata approvata una legge che consente la sepoltura degli animali domestici nelle tombe di famiglia.

Una foto di Bob "il becchino"



Chi frequentava il cimitero di Taboão da Serra, in Brasile, lo conosceva benissimo. Lo chiamavano Bob "il becchino" ed era un cane che per 10 anni è rimasto accanto alla tomba del suo umano di riferimento. A lui è stata intitolata la nuova legge che consente ora di seppellire i propri animali domestici nella tomba di famiglia in una delle città più popolose del mondo.

Bob "coveiro" ("becchino" in portoghese) era rimasto da solo nel 2011, quando il suo umano era morto. Il cane aveva partecipato al funerale e poi era stato adottato da alcuni familiari. Ma Bob non ne voleva sapere di stare lontano dal luogo in cui ancora percepiva che fosse "rimasta" la sua persona di riferimento ed era scappato più volte per poi stanziarsi al cimitero di Taboão da Serra, una cittadina che si trova a pochi chilometri da San Paolo. Bob è rimasto nel cimitero fino al 2021 ed è morto poco distante, investito da un'automobile. All'interno del cimitero c'era la sua cuccia, messa lì dalle persone che lo accudivano e che gli fornivano cibo e affetto.

In suo onore, adesso, il governatore dello stato di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha firmato la nuova legge intitolandola a quel cane simbolo dell'amicizia eterna tra due specie ma anche rappresentativo della capacità di scegliere cosa fare della propria vita anche quando si è un quattro zampe, una prerogativa che spesso dimentichiamo che i nostri cani hanno.

Per quanto riguarda la nuova normativa, il dettato "riconosce il legame emotivo tra i tutori e i loro animali domestici" e autorizza la sepoltura di cani e gatti in tombe e terreni di famiglia le cui concessioni appartengono alle famiglie.