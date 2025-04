Davvero il gatto è più affettuoso al mattino? Ecco perché succede

Alcuni gatti possono sembrare più affettuosi alle prime ore del mattino per diversi motivi come la ricerca di cibo o attenzione. Attenzione a scambiare questo atteggiamento come una dimostrazione di affetto, in molti casi il micio si sta limitando a seguire i suoi ritmi naturali e le sue abitudini.

Chi vive con un gatto probabilmente avrà notato un comportamento piuttosto comune: nelle prime ore del mattino il micio di casa sembra particolarmente affettuoso. Struscia la testa contro il viso del suo umano, fa le fusa con insistenza e a volte si accoccola più del solito.

Questo atteggiamento potrebbe far pensare che il gatto in quei momenti sia più affettuoso, ma le cose non stanno proprio così. In realtà, le motivazioni dietro a questo comportamento sono più complesse e riguardano la biologia e le abitudini del gatto.

Perché il gatto sembra più affettuoso di mattina presto?

Il gatto alle prime luci del mattino può voler interagire di più con il suo umano semplicemente perché ha più energie



Per comprendere questo fenomeno, bisogna considerare il naturale ritmo biologico del gatto. I gatti non sono animali notturni, ma crepuscolari. Questo significa che i loro momenti di maggiore attività si concentrano all'alba e al tramonto. In natura, questo comportamento si è evoluto perché molti piccoli animali di cui i felini si nutrono, come roditori e uccelli, sono più attivi proprio in questi momenti della giornata. Nei gatti che vivono nelle nostre case questo atteggiamento continua a sopravvivere, ma in assenza di prede le energie del gatto alle prime luci del mattino possono concentrasi in una richiesta di attenzione, anche sdraiandosi nel letto vicino a voi.

Dopo una notte di riposo, il gatto è pieno di energia e cerca un modo per impiegarla. Se il suo umano è ancora a letto diventa il bersaglio perfetto per giocare. Le testate, le fusa e il cercare il contatto fisico possono sembrare manifestazioni di affetto, ma spesso sono segnali di eccitazione e di voglia di interazione.

Inoltre, il gatto potrebbe avvicinarsi a noi al mattino per ottenere il cibo: noi dormiamo tutta la notte per diverse ore consecutive mentre il gatto resta sveglio sveglio e quindi al mattino potrebbe essere affamato. In questi casi sta semplicemente cercando il suo punto di riferimento allo scopo di soddisfare i suoi bisogni primari.

Cosa vuole davvero comunicare il gatto al mattino?

La richiesta di cibo può essere uno dei motivi che spinge il gatto ad avvicinarsi al suo umano la mattina presto



Se il gatto si mostra più affettuoso al momento del risveglio è probabile che stia cercando di comunicare un bisogno piuttosto che esprimere affetto nel senso umano del termine. Uno dei motivi principali di questo comportamento è la fame. Molti gatti hanno l’abitudine di fare un pasto al mattino e, sapendo che il loro umano è colui che fornisce il cibo, lo svegliano nel modo più efficace possibile: con fusa, strusciamenti e richiami.

Oltre alla fame, un altro fattore importante è il bisogno di attenzione. Dopo una notte di relativa solitudine, il gatto potrebbe cercare interazione, specialmente se ha instaurato un forte legame con il suo umano. Anche se i gatti sono animali indipendenti, molti di loro sviluppano una routine sociale con le persone con cui vivono. Il momento del risveglio diventa quindi un'occasione per richiedere coccole e gioco.

Se durante la notte non ha avuto molti stimoli o se ha dormito a lungo, il mattino rappresenta un'opportunità per muoversi e interagire. Questo è particolarmente evidente nei gatti che vivono molto in appartamento, dove le occasioni di esplorazione sono più limitate rispetto a quelli che hanno più spesso accesso all’esterno.