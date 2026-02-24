Per quanto tempo il gatto castrato continua ad avere “istinti sessuali”: cause e comportamenti da osservare

La castrazione nel gatto maschio è un intervento chirurgico che prevede la rimozione dei testicoli, con l’obiettivo di ridurre la produzione di ormoni sessuali, in particolare il testosterone. Molti credono che a seguito dell'intervento il micio particolarmente esuberante cambi il suo comportamento, ma non è così. Non è raro neanche che dopo l’operazione, il gatto continui a manifestare comportamenti che ricordano gli istinti sessuali, soprattutto nelle prime settimane. Vediamo perché accade.

Perché il gatto ha ancora "istinti sessuali" dopo la castrazione

Dopo la castrazione il gatto sembra avere ancora istinti sessuali, e la spiegazione risiede nei suoi ormoni. Dopo l'intervento, infatti, il testosterone non scompare, anzi, gli ormoni già presenti nel sangue impiegano tempo prima di ridursi ai minimi. Inoltre, se l’intervento avviene quando il micio ha già raggiunto la maturità sessuale, alcuni comportamenti possono essere stati consolidati dall’esperienza e quindi non si cancellano con la castrazione.

In questi casi, il micio conserva gli schemi di azione legati alla riproduzione, anche se lo stimolo ormonale è in progressivo calo. Alcune reazioni che sembrano sessuali, in realtà, hanno anche una componente territoriale o legata allo stress.

Quali sono i comportamenti del gatto castrato da poco

Nei giorni o nelle settimane successive all’intervento, il gatto può continuare a montare altri gatti, oggetti o persino le gambe del suo umano. Può continuare con le vocalizzazioni notturne e con i tentativi di fuga. Anche la marcatura urinaria, se già presente prima della castrazione, può non scomparire subito.

Questi atteggiamenti non indicano che l’operazione non sia riuscita, ma fanno parte di una fase di transizione. Spesso questi comportamenti diminuiscono gradualmente ma se così non fosse è bene accettarli come parte della sua personalità.

Dopo quanto tempo i comportamenti sessuali scompaiono nel micio castrato

Nella maggior parte dei casi, gli istinti e i comportamenti legati alla sessualità iniziano a ridursi in modo evidente dopo 3-4 settimane dall’intervento. Il completo assestamento ormonale può richiedere fino a due o tre mesi. I gatti castrati in giovane età tendono a calmarsi più rapidamente, mentre quelli operati da adulti possono impiegare più tempo.

La castrazione però non agisce sulla personalità e sul carattere del micio, se si tratta di un individuo particolarmente vivace o reattivo, questi tratti non cambieranno con la castrazione. L'unica cosa che si modificherà sarà la pulsione sessuale.