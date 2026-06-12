Dal polpo Paul al formichiere Taio: gli animali usati come “indovini” per i pronostici sui Mondiali

Dopo la sua morte, il corpo è stato cremato e nel gennaio 2011 il Sea Life di Oberhausen ha inaugurato un vero e proprio memoriale pubblico in onore del polpo Paul, il cefalopode che era stato "eletto" come indovino per i pronostici dei Mondiali di calcio del 2010. In sua memoria, ma in realtà per continuare a sviluppare il business legato alla presenza degli animali all'interno degli zoo, è stato fatto anche un monumento di circa due metri che raffigura un polpo gigante avvolto attorno a un pallone da calcio, al cui interno è custodita l'urna dorata con le sue ceneri.

Chissà se avrà lo stesso successo, adesso, un formichiere chiamato Taio che ha lo stesso ruolo avuto dal polpo sedici anni fa e che sarà "chiamato" a dire la sua sulle partite dell'attuale competizione mondiale che si svolge tra Messico, Stati Uniti e Canada.

In comune i due animali hanno che entrambi sono cresciuti in cattività in giardini zoologici tedeschi. Taio infatti si trova allo zoo di Münster, una struttura che fa parte del circuito di zoo in cui si praticano attività volte alla conservazione di specie in pericolo d'estinzione ma che è stata anche al centro di polemiche per gli spazi limitati dedicati ad alcuni grandi mammiferi, ad esempio.

Mentre il polpo Paul è rimasto nell'immaginario collettivo perché "riuscì" a indovinare otto pronostici su otto, del formichiere ora si vedrà quali sono le sue capacità divinatorie. Ovviamente si tratta solo di un uso umano di un animale cui nulla importa di ciò che avviene su un campo di calcio e ancora meno di tutta questa pubblicità che andrà solo a beneficio del giardino zoologico.

Taio avrà comunque la possibilità di interagire con tre bottiglie contrassegnate con le bandiere delle squadre in sfida che contengono del cibo. Nel momento in cui ne sceglierà una toccandola con il suo muso lungo, indicherà quale sarà il risultato dell'incontro, pareggio incluso.

Questa notizia, al di là del generare curiosità, è legata ad un obiettivo importante da parte della direzione dello zoo. La responsabile della struttura, Simone Schehka, ha chiarito infatti che la scelta del formichiere è stata fatta per attirare l’attenzione sugli animali più fragili dal punto di vista della conservazione: "Nel nostro zoo ospitiamo e alleviamo molte specie a rischio, tra cui il formichiere. Taio rappresenta bene gli animali che hanno bisogno di protezione".

Come all'epoca fu importante il "ruolo" di Paul per rendere noto ai più dell'incredibile intelligenza dei polpi, è bene dunque che si renda noto qual è la situazione di questi particolari animali in natura. La specie cui appartiene Taio è quella dei Myrmecophaga tridactyla, ovvero i formichieri giganti. Si tratta di mammiferi endemici del Sud America che appartenengono all’ordine Pilosa. E' una specie terrestre ed è il membro più grande attualmente vivente dell’intero ordine: i maschi di formichiere gigante possono infatti misurare oltre i 2 metri di lunghezza e pesare anche 50 chili.

Nonostante i formichieri giganti vivano in diversi habitat, come praterie e foreste pluviali, e sia possibile trovarli in numerosi paesi del sud e centro America, sono elencati come "vulnerabili" dalla IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) e il loro areale originario ha subito una riduzione. La distruzione di habitat, gli incendi e il bracconaggio per le pellicce e la carne sono tra le principali minacce per questa specie che adesso, in alcune zone, vive in aree protette.