Da luglio obbligo di microchippatura per tutti i gatti del Friuli Venezia Giulia

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Da luglio 2026 in Friuli Venezia Giulia è obbligatorio microchippare e iscrivere i gatti all'anagrafe felina. I mici che hanno la possibilità di uscire i casa devono essere sterilizzati. Previste multe fino a 900 euro e contributi per famiglie con ISEE sotto i 30 mila euro.

Dal 1° luglio 2026 tutti i gatti del Friuli Venezia Giulia dovranno avere il microchip. È entrata infatti in vigore la legge regionale che impone l'obbligo di inserimento e l'iscrizione all'anagrafe felina (SINAC FVG). Ma non finiscono qui le novità per chi vive con un micio nella regione: tutti i gatti che vivono anche all'esterno delle abitazioni dovranno essere sterilizzati, al fine di contrastare il randagismo e la diffusione di malattie.

La Regione ha previsto un fondo per coprire gratuitamente le spese, valido fino a tre gatti per persona, dedicato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro. Per l'occasione l'ente ha pubblicato una pagina dedicata sul proprio sito per fornire le corrette indicazioni ai cittadini rispetto alla nuova normativa. La mancata iscrizione all'anagrafe e l'assenza di microchip, invece, comporteranno una sanzione amministrativa che può andare dai 150 ai 900 euro.

La decisione presa a livello locale in realtà segue già la nuova normativa europea che dovrà essere applicata in tutta Italia, secondo le ultime indicazioni sul benessere e la tutela degli animali. Nel regolamento di Bruxelles, infatti, è prevista la microchippatura dei gatti e l'anagrafe nazionale: una norma, dunque, che dovrà essere estesa a tutti i piccoli felini del Belpaese.