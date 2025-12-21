Chi sono gli insetti e gli altri parassiti che possono attaccare il tuo albero di Natale

Gli alberi di Natale veri sono piante coltivate all’aperto e possono talvolta ospitare piccoli insetti e altri animali. Raramente arrivano in casa con l’albero e non sono pericolosi.

Gli alberi di Natale veri, come tutti gli alberi vivi che crescono all’aria aperta, possono talvolta ospitare insetti e altri piccoli animali



A Natale molti scelgono abeti e altre conifere vere da far diventare alberi di Natale. E a volte è facile dimenticarlo, ma questi non sono oggetti decorativi, ma alberi vivi, coltivati all'aperto in vivai o boschi, spesso per diversi anni. E come tutti gli alberi che crescono all'aria aperta, possono talvolta ospitare insetti e altri piccoli animali.

Nella stragrande maggioranza dei casi, un albero di Natale vero non avrà al suo interno parassiti e altri animali, è bene dirlo subito. Tuttavia, occasionalmente, può capitare che qualche piccolo ospite arrivi in casa insieme ai rami e agli aghi. Non si tratta di un'invasione improvvisa, ma di una conseguenza naturale della vita all'aperto della pianta.

Gli insetti e gli altri animali più comuni

Afidi sui rami di una conifera



Gli animali che si possono trovare su un albero di Natale vero sono quasi sempre specie comuni e innocue, tipiche delle conifere. Non si tratta di parassiti pericolosi, ma di organismi che vivono normalmente su questi alberi alberi. Tra questi ci sono per esempio gli afidi, piccoli insetti che si nutrono della linfa delle piante. Sono minuscoli, spesso verdi o neri, e possono trovarsi sugli aghi o sui rametti.

Talvolta può anche capitare di trovare anche le cocciniglie, insetti poco mobili, spesso ricoperti da una sorta di mantello ceroso. Anche loro si nutrono della linfa e possono passare spesso inosservate. Ancora più piccoli sono gli acari, microscopici parenti dei ragni invisibili a occhio nudo. Vivono sulle piante, ma non rappresentano alcun un pericolo per noi. Naturalmente, non possono mancare i ragni, innocuo e praticamente presenti ovunque.

Più particolari sono invece alcuni coleotteri e altri insetti xilofagi, come i tarli. Le larve di queste specie mangiano il legno e possono quindi nascondersi sotto le cortecce o all'interno del tronco, a seconda delle specie. Anche nel terreno e tra le radici, naturalmente, c'è vita, ma anche in questo caso si tratta si tratta di specie non pericolose, non pungono e non infestano la casa. Semplicemente, tutti questi animali si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Come capire se ci sono insetti e altri animali nell'albero di Natale

Insetti come afidi e cocciniglie possono essere visibili o lasciare tracce come linfa e tracce tra le gli ghi degli abeti



Normalmente, in inverno, la maggior parte degli insetti e degli altri invertebrati si trova in uno stato di "pausa" simile al letargo, spesso allo stadio di uovo o larva. Anche per questo è difficile che, anche se nascosti nell'albero o nel terreno, che questi animali si mostrino. A volte, tuttavia, può capitare che per via delle temperature molto più caldi in casa, alcuni di questi accelerino i loro cicli vitali e si facciano così notare completando la metamorfosi o uscendo dai loro nascondigli.

Proprio per questo, prima di portare un albero in casa o nei primi giorni dopo averlo sistemato, cerchiamo piccole macchie appiccicose sugli aghi o sotto l'albero, che possono essere residui di linfa o di melata, una sostanza zuccherina prodotta per esempio da afidi e cocciniglie. Anche piccoli fori sulla corteccia o la caduta anomala possono essere un segnale della presenza di insetti o altri parassiti. A ogni modo, è importante ricordare che la comparsa di qualche insetto isolato non indica un'infestazione ed è del tutto normale che possa accadere.

Cosa attira gli insetti in casa

Insetti o ragni non arrivano da fuori ma entrano in casa insieme all’albero



Come già anticipato, durante l’inverno, la maggior parte degli insetti è in una fase di quiescenza, rallenta le attività o sverna al riparo dal freddo. Per questo motivo, è molto improbabile che insetti dall'esterno entrino in casa a Natale per attaccare un albero. Se compaiono, quasi sempre vuol dire che ci sono arrivati già con la pianta. Il calore degli ambienti interni può a volte "risvegliarli", rendendoli visibili dopo giorni o settimane passate nascosti tra rami e corteccia.

Come allontanare gli insetti dall'albero di Natale

È sempre meglio controllare gli alberi prima di portarli a casa



La strategia migliore per evitare ospiti indesiderati in casa insieme all'albero di Natale, è sempre la prevenzione. Prima di acquistare o portare in casa un albero vero è sempre meglio osservare osservare bene rami, tronco e aghi, scuotere leggermente l'albero all’aperto e controllare eventuali segni evidenti della presenza di insetti e altri animali. Una volta in casa, è meglio evitare spray e insetticidi, poiché sono prodotti tossici, non indicati per ambienti chiusi e inutili nella maggior parte dei casi.

Gli insetti che potrebbero essere presenti su un albero sono quasi sempre pochi e innocui, per cui spesso basta rimuoverli manualmente o accompagnarlo all'esterno. In ogni caso, il problema si risolve da solo quando l'albero viene tolto, ripiantato o portato in giardino. È bene comunque ribadirlo: è molto raro che un albero di Natale sia infestato da molti insetti, e quelli che si possono trovare non rappresentano un rischio per la salute. Sono semplicemente parte della vita di un albero che, per qualche settimana, abbiamo deciso di accogliere in salotto.