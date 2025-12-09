Perché i gatti sono attratti dall’albero di Natale

I gatti sono attratti dall’albero di Natale perché offre stimoli visivi e olfattivi e invita all’arrampicata. Con alcuni accorgimenti è possibile proteggerlo.

I gatti sono molto attratti dagli alberi di Natale



L'albero di Natale rappresenta un'attrazione praticamente irresistibile per il gatto di casa: lo scruta, annusa ogni ramo, punta le luci, per poi lanciarsi in una scalata agile fino alla sommità. In qualche caso, come dimostrano i tanti video virali presenti in Rete, arrivano anche ad abbatterlo.

I motivi di questo interesse decisamente distruttivo stanno negli stimoli che l'albero è in grado di assicurare dalle luci fino alle decorazioni che nel loro dondolio possono ricordare i movimenti di una preda. Vediamo quindi come evitare che il gatto si lanci all'inseguimento delle palline e dei festoni distruggendo l'albero di Natale.

Cosa rappresenta l'albero di Natale per i gatti

L'albero di Natale rappresenta per i gatti una continua fonte di stimoli. Innanzitutto, la struttura verticale è perfetta per un predatore-preda che ama osservare il suo territorio dall'alto; inoltre le decorazioni sospese imitano il movimento delle piccole prede che il gatto ama cacciare e a cui sono ispirati tanti giochi in commercio. Il micio quindi si avvicina all'albero spinto dalla curiosità e resta attratto dai tanti stimoli che promette.

Il risultato di questo interesse però molto spesso è distruttivo per la famiglia che aveva impiegato tempo ed energia per realizzare il proprio albero.

Come proteggere l'albero di Natale dal gatto in casa

Ridurre l'attrazione del gatto per l’albero è possibile adottando alcuni accorgimenti, come quello di collocare l’albero in una zona della casa poco accessibile, e dalla quale non può realizzare grandi salti. Ad esempio, se l'albero si trova proprio al di sotto di una libreria è probabile che il micio userà il mobile per acchiappare una delle palline o dei festoni con un bell'agguato dall'alto. Mettere l'albero in una stanza dove il gatto non ha cucce o giochi, e dove in generale si avventura già poco può essere utile.

Le decorazioni più fragili o leggere andrebbero posizionate in alto, lasciando in basso oggetti più robusti e meno interessanti per il gioco. Si dovrebbero invece lasciare perdere tutti quegli addobbi che hanno giochi di luce, o che producono rumori che possono animare la curiosità del gatto. Per evitare che l'albero venga definitivamente abbattuto è utile fissare bene la base a terra.

Infine, offrire al gatto alternative come tiragraffi o giochi interattivi, permette di deviare la sua energia verso attività più sicure e lontane dall’albero.

Quali sono i rischi per il gatto che si avvicina all'albero: le precauzioni

L'interesse del gatto per l'albero di Natale può presentare alcuni pericoli per gli individui particolarmente irruenti. Le palline di vetro o di plastica leggera si rompono facilmente e possono provocare tagli, mentre i festoni si ingeriti possono portare blocchi intestinali e anche respiratori. Il gatto può anche mordere i cavi delle luci natalizie, con la conseguenza di scosse elettriche e ustioni.

Anche l’albero vero può presentare piccole criticità: gli aghi possono irritare il tratto digestivo se ingeriti e l’acqua della base, se trattata con conservanti, non è adatta all’animale.

Con qualche precauzione, come quella di isolare i cani, e scegliere le decorazioni giuste l’albero può restare in casa, ma molto dipende sempre dall'individuo. Se ormai per il micio è diventato un'attrazione irresistibile è meglio scegliere un altro come un simbolo delle feste.