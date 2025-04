Cane abbandonato sotto la tangenziale a Padova. La Polizia lo salva: “Era in condizioni disumane”

Il 20 aprile, giorno di Pasqua, gli agenti della Questura di Padova hanno salvato Axel, un cane abbandonato a se stesso e legato con una corda sotto un cavalcavia. Ora si trova in canile, in attesa di una nuova famiglia.

Un cane è stato trovato in stato di abbandono sotto un cavalcavia della tangenziale a Padova. L'animale, un meticcio di nome Axel, era legato da una corda, vicino a lui non c'era nessuno, solo qualche crocchetta.

Per salvarlo dallo stato di abbandono in cui si trovava sono intervenuti i poliziotti della Questura padovana. Era il 20 aprile, il giorno di Pasqua, e per gli agenti si tratta di un segno "nel giorno in cui si celebra la rinascita e la speranza".

Il salvataggio del cane e la speranza di una nuova adozione

Durante un consueto controllo del territorio gli agenti della Squadra Volante della Questura di Padova hanno trovato un cane "in condizioni disumane" sotto la tangenziale di Padova, come spiegano gli agenti stessi. L'animale era legato con una corda di soli 10 centimetri a una recinzione, e accanto a lui si trovava un gioco e delle crocchette.

Il cane è un meticcio di poco più di un anno che subito si è dimostrato di indole docile. Axel è stato subito sottratto dalla persona che lo aveva lasciato in quelle condizioni ed è stato affidato al canile di Selvazzano, dove si trova attualmente in attesa di una nuova casa.

"Nel giorno in cui si celebra la rinascita e la speranza, ci auguriamo che anche per Axel possa cominciare una nuova vita", hanno scritto dalla Questura.

Come viene punito l'abbandono di animale in Italia

L'abbandono di animale è punito dall'articolo 727 del Codice Penale:

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le sanzioni sono diventate più severe: se l'abbandono dell'animale causa un incidente stradale con feriti gravi o morti si applicano le pene previste per l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime. In questi casi, la reclusione può variare da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi, da 1 a 3 anni per lesioni gravissime e da 2 a 7 anni per omicidio stradale. Inoltre, se l'abbandono è commesso utilizzando un veicolo, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Nei casi più gravi, come quelli che causano incidenti con vittime, la patente può essere revocata.

Tuttavia l'abbandono non si verifica solo quando ci si vuole disfare materialmente del proprio animale. Un cane può essere abbandonato anche quando viene lasciato a se stesso, come nel caso di Axel. In alcuni casi un abbandono può verificarsi anche lasciando l'animale sul balcone o nella casa stessa.