Salvati 33 Main Coon malnutriti e rinchiusi in casa a Padova: la moda delle razze colpisce anche i gatti

Non solo cani brachicefali fatti nascere con cucciolate casalinghe e clandestine o in veri e propri allevamenti abusivi di razze di moda come Bouledougue francesi o Barboncini toy. Anche i gatti subiscono lo stesso maltrattamento se fanno parte di determinate tipologie che piacciono tanto alle persone, al punto tale da far sì che vi sia un mercato fiorente di animali tenuti nel totale degrado e privi di qualsiasi cura, fino a quelle più elementari come l'accesso al cibo o all'acqua.

E' successo di nuovo, questa volta a Padova: 33 Main Coon erano segregati in un appartamento, circondati da sporcizia e ricoperti delle loro stesse feci e urina. Ad intervenire è stato il nucleo tutela animali della polizia locale che ha provveduto al sequestro degli animali in collaborazione con il nucleo veterinario dell'Esercito Italiano.

L'intervento è avvenuto in un'abitazione nel rione Montà, un quartiere residenziale situato in un'area periferica rispetto al centro storico in cui il detentore degli animali è stato segnalato dai vicini di casa. Sono state diverse le denunce e ciò ha attivato l'intervento delle Forze dell'Ordine. I gatti sono stati affidati ad un'associazione locale, le loro condizioni sono state verificate da un veterinario e alcuni di loro presentavano anche un serio stato di denutrizione e disidratazione, oltre a essere pieni di parassiti.

Non è la prima volta che emergono casi come questi che riguardano alcune razze di gatti, come i Main Coon appunto. Si tratta di tipologie di felini domestici che sono "alla moda" e il cui costo da allevatore evidentemente risulta poco abbordabile da chi vuole il gatto come status symbol e non certo per far entrare nella propria vita quello che dovrebbe essere un componente della propria famiglia.

Un cucciolo di Main Coon può costare tra i 1500 e i 2000 euro, secondo una media rispetto agli allevamenti riconosciuti che danno l'animale con tanto di pedigree e i relativi test genetici che sono stati eseguiti. Online, sulle solite piattaforme di e commerce, si trovano annunci che offrono i gatti anche a 300 euro l'uno se non di meno.

I Main Coon sono molto richiesti sia per il loro aspetto fisico che per il temperamento. Sonia Campa, esperta in relazione uomo-gatto, spiega su Kodami: "E' un gatto dall'indole allegra e ama i contesti in cui la sua compagnia venga valorizzata non solo attraverso le coccole, il cibo e l'accudimento fisico ma anche attraverso tanto gioco e attività condivise, che possono essere anche cose semplici come prendere il sole in giardino oppure coltivare l'orto insieme. Si tratta di un gatto che ama interessarsi alle attività di famiglia e ‘dire la sua', per questo motivo la sua famiglia umana ideale è quella vivace e intraprendente che è in grado di offrirgli delle situazioni di condivisione. Lasciato a se stesso e senza opportuno esercizio fisico, invece, il Maine Coon tende ad impigrirsi e ad accumulare facilmente peso su una struttura ossea già di per sé abbastanza sollecitata".

L'estetica e l'indole inducono quindi molte persone a volerne uno e a rivolgersi a mercati paralleli e illegali rispetto agli allevatori professionisti pur di averlo. Ma il risultato è spesso che questi animali provengono da realtà come quella evidenziata a Padova: situazioni in cui sono maltrattati, abbandonati a loro stessi e con genitori che vengono utilizzati a fini riproduttivi.