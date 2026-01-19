Esistono razze di gatti che hanno origine “naturale”? Quali sono e come si sono evolute

La maggior parte delle razze feline è frutto della selezione umana, ma alcune hanno origini “naturali”, nate da adattamenti ambientali poi fissati dall’allevamento.

I gatti, come tutte le specie domestiche, sono frutto della selezione attuata dall'essere umano durante il lungo processo di domesticazione. Alcune razze di gatto però possono essere considerate più "naturali" perché le caratteristiche di partenza si sono formate in modo spontaneo in risposta a condizioni ambientali specifiche, prima che l’intervento umano ne fissasse e amplificasse le caratteristiche.

Non si tratta quindi di animali completamente selvatici, ma di popolazioni che hanno iniziato a differenziarsi da sole prima di entrare nei registri ufficiali.

Quali sono le razze di gatti che si sono sviluppate naturalmente

Alcune razze feline sono considerate “naturali” perché derivano da popolazioni che si sono evolute nel tempo sotto la pressione dell’ambiente, senza un progetto di selezione mirato da parte dell'uomo. Si tratta di processi durati migliaia di anni, in cui clima, disponibilità di cibo e isolamento geografico hanno favorito certi tratti rispetto ad altri. Tra le razze più note che fanno parte di questa categoria ci sono il Maine Coon, il Siberiano, il Blu di Russia, il Gatto delle Foreste Norvegesi, il Van Turco. In origine, questi gatti non erano “razze” nel senso moderno del termine, ma popolazioni locali con caratteristiche ricorrenti.

In alcuni casi, l’isolamento geografico ha avuto un ruolo decisivo. Quando una piccola popolazione resta separata dal resto della specie, il suo patrimonio genetico diventa limitato. In queste condizioni, possono propagarsi da una generazione all'altra anche mutazioni non particolarmente vantaggiose. Sull’Isola di Man, nel Mare d’Irlanda, una mutazione responsabile della coda corta si affermò proprio per questo motivo, questa particolarità, però, è associata anche a problemi spinali.

Le razze che riteniamo più naturali però non sono rimaste intatte. Le caratteristiche del Maine Coon di oggi ricordano quelle dei gatti osservati nell’Ottocento, ma sono state fissate e soprattutto accentuate attraverso la selezione artificiale operata dall’uomo.

I fattori ambientali che hanno contribuito alla nascita delle razze "naturali" di gatti

L'ambiente è il primo responsabile degli adattamenti genetici. Nelle regioni fredde, la selezione naturale ha favorito gatti in grado di conservare calore e muoversi su terreni difficili. Nella Russia occidentale, per esempio, il clima rigido e le abbondanti nevicate hanno premiato individui con pelo lungo e impermeabile, sottopelo denso e struttura fisica robusta. Queste caratteristiche sono alla base del gatto delle foreste siberiano, capace di affrontare temperature estreme.

Al contrario, in aree calde e umide, l’evoluzione ha seguito un’altra direzione. Nel Sud-est asiatico e lungo le coste dell’Oceano Indiano, sopravvivevano meglio gatti dal corpo snello, con pelo corto e orecchie grandi, utili per disperdere il calore. Queste popolazioni hanno posto le basi per razze come l’Abissino. In entrambi i casi, non c’è stata una scelta consapevole in partenza da parte dell’essere umano: l’ambiente ha semplicemente “selezionato” i soggetti più adatti.

Le razze di gatto che hanno subito più interventi umani

All’estremo opposto delle razze naturali troviamo quelle che hanno risentito maggiormente dell’intervento umano, in particolare i gatti brachicefali. In queste razze, come il Persiano o l’Exotic Shorthair, la selezione si è concentrata su un muso sempre più corto e schiacciato, le caratteristiche del cosiddetto "baby schema". Questo processo, però, ha avuto conseguenze importanti sulla salute: difficoltà respiratorie, problemi oculari e maggiore sensibilità al caldo sono solo alcune delle criticità associate alla brachicefalia.

A differenza di quelle più naturali, in cui i tratti si sono selezionati perché utili alla sopravvivenza, nelle razze fortemente selezionate l’aspetto estetico ha spesso prevalso sul benessere.