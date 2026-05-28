Camminando per le strade della Florida: l’incontro con un pitone birmano vicino a un nido con venti uova

A Cutler Bay, in Florida, un uomo ha trovato un enorme pitone birmano vicino a un marciapiede. L’animale, una femmina con 20 uova, si era spinto dalle Everglades verso zone abitate in cerca di cibo.

Pitone birmano



Cutler Bay è una cittadina degli Stati Uniti d'America che si trova nella parte meridionale della Contea di Miami-Dade dello Stato della Florida. Si tratta di una zona degli Usa in cui la fauna selvatica, in particolare i rettili, sono molto diffusi. E in una mattinata come tante un uomo, Eyi Danielo, ha notato metà del corpo di un enorme pitone birmano nascosto sotto un marciapiede, mentre l'altra metà si muoveva lungo una recinzione.

Danielo ha ripreso l'animale e postato il video sul suo profilo Facebook dopo aver allertato la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) che ha inviato sul posto un esperto in cattura di rettili. E' stato così scoperto che il pitone era una femmina di pitone birmano e che accanto a lei c'era un nido con ben venti uova dentro.

Al di là della sorpresa dell'uomo che nel video continua a ripetere "Oh mio Dio! Questo è davvero un grande serpente", il dato di fatto è che predatori apicali invasivi come i pitoni sono migrati nelle zone urbane dalle Everglades, una regione paludosa subtropicale situata nella porzione meridionale dello stato della Florida, e dai confini agricoli in direzione della baia di Biscayne. E' così che i media locali stanno spiegando la presenza dell'animale nelle aree abitate dagli esseri umani, considerando che gli esperti di fauna selvatica hanno notato un drastico calo delle risorse alimentari naturali nelle profondità delle Everglades che ha spinto i serpenti appunto a migrare verso est, in direzione delle aree residenziali e costiere, alla ricerca di prede.

Il pitone birmano rientra tra le specie di serpenti più grandi del mondo: la lunghezza media si aggira intorno ai 4 metri. Il dimorfismo sessuale è tipico della specie: le femmine sono ì leggermente più lunghe dei maschi e molto più pesanti e voluminose. Il peso è variabile: si va dai 29 fino ai 36 chili, anche se uno degli esemplari più lunghi mai registrati, lungo circa 7 metri, era arrivato a pesare anche 75 chili.