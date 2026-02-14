Branco di sei lupi nella pineta di Fregene. L’esperto: “Conosco il branco, ecco come evitare di attirarli”

Il Comune di Fiuminicino ha chiuso la pineta di Fregene dopo l'avvistamento di un branco di sei lupi nella pineta di Fregene. L'esperto del lupo Marco Antonelli spiega che "si tratta di un'area in realtà poco frequentata dalla specie"

Un branco di lupi è stato avvistato all'interno della Pineta Monumentale di Fregene, e a seguito della segnalazione, il Comune di Fiumicino ha disposto la chiusura immediata al pubblico a partire dal 12 febbraio.

L'ordinanza del Sindaco spiega che "considerata l’elevata frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in presenza di animali domestici, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità".

I lupi non sono una novità sul litorale romano e nelle aree periurbane della Capitale: foto e video da tempo ne testimoniano l'espansione nella zona. Ma ambientalisti ed esperti censurano "l'ingiustificato allarmismo" del Comune e la scorretta comunicazione, come segnala l'esperto del lupo Marco Antonelli: "Seguo e monitoro personalmente questo branco da 3 anni (e in generale la presenza del lupo sul Litorale Romano da 13 anni). Questi lupi utilizzano un territorio ampio diverse decine di chilometri. Si muovono da Marina di San Nicola fino a Maccarese, Fregene e Aranova".

La pineta di Fregene è quindi solo una parte del loro territorio, e una delle aree meno utilizzate, in quanto molto frequentata da persone.

L'Associazione per la Conoscenza dei Lupi Periurbani e Canis lupus italicus che si occupano di fare divulgazione hanno sottolineato che "la presenza sul territorio del lupo non costituisce di per sé un’emergenza e non giustifica allarmismi". E per questo ha stilato un decalogo di comportamenti corretti da tenere per evitare di creare conflitti.

"Nessuna emergenza lupi a Fregene"

In un contesto antropizzato, come è la pineta, avvistamenti occasionali di lupi sono possibili, ma restano episodici. "Non c’è nessuna emergenza in corso", sottolineano le associazioni. Il tema non è la possibile presenza di lupi sul territorio, ma sapere come ridurre al minimo gli incontri.