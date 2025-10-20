Bimbo di 9 anni sacrifica il suo skateboard per salvare un gattino maltrattato: premiato per il suo coraggio

A Yuma, in Arizona, un bambino di 9 anni, Zayin Berry, ha salvato un gattino sacrificato il suo skateboard e regalandolo a chi stava maltrattando il micio. L’ASPCA lo ha premiato come “Kid of the Year 2025” per il suo coraggio e la sua empatia.

Zayin Berry, 9 anni, ha salvato Peaches offrendo il suo skate a un gruppo di ragazzi che stavano maltrattando un gatto in strada. Screenshot da video di ASPCA



Zayin Berry ha appena 9 anni, eppure non ha esitato un solo istante quando ha visto un gruppo di ragazzi più grandi che maltrattavano un gattino e lo lanciavano come se fosse una palla. E per salvarlo, ha offerto ciò che aveva di più prezioso: il suo skateboard. L'episodio risale all'autunno del 2024 ed è avvenuto in Arizona, negli Stati Uniti, ed è stato recentemente premiato dall'ASPCA, la più importante ONG statunitense per la protezione degli animali.

"Ero triste e arrabbiato per quel povero gattino", ha raccontato Zayin a People Magazine. "Ho detto ai ragazzi che potevano prendersi il mio skate e giocarci, se volevano. Così hanno smesso e se ne sono andati". Il piccolo eroe ha poi raccolto il micio tra le braccia e chiesto aiuto a sua madre. Tremava spaventato, era ferito alle zampette e aveva problemi seri a entrambi gli occhi.

La famiglia lo ha poi portato d’urgenza alla Humane Society di Yuma, dove i veterinari hanno diagnosticato una grave infezione respiratoria e oculare. Screenshot da video di ASPCA



"Respirava male e aveva le zampe tutte sporche", ha ricordato la madre, Rhiannon Berry. La famiglia lo ha poi portato d'urgenza alla Humane Society di Yuma, dove i veterinari hanno diagnosticato una grave infezione respiratoria e oculare. Nonostante le cure ricevute, il gattino ha purtroppo perso un occhio, ma la cosa più importante è che ha presto ricominciato a finalmente vivere con la sua nuova famiglia.

Peaches ha purtroppo perso un occhio, ma ha finalmente trovato una famiglia e una nuova vita. Screenshot da video di ASPCA



Zayin lo ha chiamato Peaches, per via del suo mantello bianco con macchie color arancione e crema. "Mi hanno detto che avrebbe potuto perdere l’occhio, ma io ho risposto: non mi importa, basta che viva. È il mio migliore amico", ha detto il bambino. Oggi Peaches dorme accanto a lui ogni notte, ha ripreso a fare le fusa e i due non si separano mai: "Siamo fatti per stare insieme", ha detto Zayin.

Il gesto eroico del bambino ha commosso tutta la comunità della città di Yuma. Cittadini e negozianti si sono anche mobilitati per regalargli un nuovo skateboard e contribuire alle spese veterinarie del gatto. Ma il riconoscimento più grande è arrivato proprio quando Zayin è stato premiato lo scorso 9 ottobre a New York come "Kid of the Year 2025" dall’ASPCA, per la sua empatia e il suo infinito coraggio.

E grazie a lui non solo Peaches è tornato finalmente a vivere, ma tutti noi abbiamo imparato una lezione fatta di coraggio, gentilezza e senso di giustizia. E come spesso accade, sono proprio i bambini e la loro spontaneità a ricordarci cosa significhi davvero avere un cuore.