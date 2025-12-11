Amore per gli animali e per lo sport nel calendario del Sassuolo Calcio

Arriva il calendario del Sassuolo Calcio per aiutare cani e gatti abbandonati e sostenere i volontari del canile “Punto&Virgola” di Modena.

Il Sassuolo Calcio presenta il suo nuovo calendario che unisce amore per lo sport e per gli animali



Promuovere le adozioni dei cani abbandonati e raccogliere fondi per aiutare i volontari: è il duplice scopo del Calendario del Sassuolo Calcio realizzato con il canile e gattile intercomunale “Punto&Virgola” di Formigine–Magreta, in provincia di Modena.

Si tratta di un progetto che unisce sport, impegno sociale e amore per gli animali. Protagonisti degli scatti sono stati i cani e i gatti attualmente ospiti della struttura, ritratti accanto ai calciatori e alle calciatrici delle Prime Squadre del Sassuolo.

Amore per gli animali e lo sport nel calendario del Sassuolo Calcio

Protagonisti degli scatti sono calciatrici e calciatori delle Prime Squadre del Sassuolo



Il calendario rientra nell’iniziativa “Un gol a quattro zampe”, nata con l’obiettivo di promuovere l’adozione di animali abbandonati o maltrattati. Secondo i dati diffusi dalla Lav, tra le maggiori associazioni di tutela animale in Italia e promotrice del progetto, l'80% degli animali abbandonati è destinato a morire. Per questo è così importante diffondere consapevolezza tra i cittadini e sostenere il lavoro dei volontari che si occupano dei cani di nessuno.

Attraverso contenuti fotografici e video realizzati con il coinvolgimento dei giocatori e delle giocatrici, il progetto ha raccontato le storie dei tanti animali in attesa di una seconda possibilità e di una nuova famiglia.

Non è la prima volta che il Sassuolo si impegna in questa missione, già durante la passata stagione 2024/25, l’iniziativa ha favorito numerose adozioni e generato una forte interesse da parte del pubblico, aumentando la sensibilità su un tema di grande attualità sociale.

Per proseguire e amplificare il progetto, il Club di calcio ha scelto di realizzare un calendario dedicato agli ospiti del canile-gattile che ancora cercano una famiglia. Ogni mese un binomio speciale, un animale e un volto neroverde che, mettendosi in gioco con entusiasmo, hanno voluto sostenere il progetto e diffondere un messaggio di cura e responsabilità.

L'intero del ricavato va ai volontari che si occupano di animali

Il calendario del Sassuolo Calcio è promosso insieme all’associazione animalista Lav



L’intero ricavo proveniente dalla vendita del calendario sarà devoluto in beneficenza all’associazione 4 Zampe per l’Emilia ODV, che si occupa delle attività di cura, accoglienza e recupero degli animali presenti nella struttura canile e gattile “Punto&Virgola” di Magreta.

Partner d’eccezione in questa missione è la Lav che da quasi 50 anni lavora per l'affermazione dei diritti animali e combatte ogni forma di sfruttamento animale, e Chico, il cagnolino che con le sue avventure e i suoi simpatici video ha conquistato grandi e piccini ed è ormai entrato a far parte della famiglia neroverde.

Il calendario, disponibile in doppio formato potrà essere acquistato sullo store online ufficiale del club e in quello fisico di Piazza Giuseppe Garibaldi 15, a Sassuolo.