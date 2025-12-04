“Un trovatello sotto l’albero”: 4 incontri a Napoli per sensibilizzare sulle adozioni consapevoli al canile comunale

Iniziativa del Comune di Napoli per sensibilizzare la cittadinanza all'adozione consapevole di un cane di canile durante il periodo delle Feste. la direttrice dell'Area di Coordinamento dei Servizi Veterinari e del Polo Didattico Integrato dell'ASL Napoli 1 Centro a Kodami: "La presentazione alla cittadinanza di alcuni cani ad alto indice di adottabilità rappresenta un momento di aggregazione e di forte impatto emotivo con potenziali adottanti"

A Natale sono tanti, ancora troppi, i cuccioli di cane e gatto che vengono messi sotto all'albero come se fossero dei doni senza anima. Alla stregua di pupazzi, il commercio dei cani soprattutto raggiunge vette dovute alla costante richiesta da parte di chi non fa una scelta consapevole ma tende ad accontentare desideri di bambini che, giustamente, se non informati dai genitori hanno una visione "favolistica" degli animali.

Il Comune di Napoli è sceso in campo per far sì che i giorni di Feste diventino dei felici momenti che si ripetono poi, però, nel corso di tutta la durata della vita degli animali che vengono scelti e perché questa scelta la si faccia poi in canile e non acquistando individui che sono dotati di emozioni e cognizioni e non perché si tratta dell'ultimo "modello" alla moda come accade sempre più spesso, ad esempio, per i cosiddetti "tea cup": cani così piccoli da entrare in una tazza di thé.

L'iniziativa "Un trovatello sotto l'albero" per favorire le adozioni dal canile comunale di Napoli

L'iniziativa si chiama "Un trovatello sotto l'albero" ed è organizzata dal Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio e dal Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro che insieme gestiscono il canile comunale "La collina di Argo" che si trova in via Janfolla.

Dal 6 dicembre al 3 gennaio 2026, il Comune ha deciso di "andare in città" per far conoscere i cani ospiti, attraverso quattro incontri con la cittadinanza per favorire percorsi di adozione consapevole.

Questo tipo di approccio alla cittadinanza in realtà esiste da tempo, come spiega a Kodami la direttrice dell'Area di Coordinamento dei Servizi Veterinari e del Polo Didattico Integrato dell'ASL Napoli 1 Centro, Marina Pompameo: "La Collina di Argo ha una modalità di gestione sanitaria orientata ad incentivare il coinvolgimento dei cittadini interessati alle adozioni e per questo motivo sono stati promossi nei parchi cittadini, nei mesi di marzo, aprile, maggio ed ottobre 2025, eventi di sensibilizzazione ‘Cerco Casa – percorso di adozione' secondo un calendario condiviso anche con l’amministrazione comunale".

I risultati di questo tipo di attività portano la direttrice a sottolineare quali sono stati i risultati: "La capillare pubblicizzazione sul territorio del canile comunale sta determinando un incremento del numero di visitatori in struttura e quindi delle adozioni dei cani ricoverati. Pertanto sono stati calendarizzati quattro ulteriori eventi nelle vie durante le prossime festività natalizie, nella considerazione di poter sensibilizzare i cittadini nel preferire un'adozione consapevole di un cane senza persone di riferimento".

La dottoressa Pompameo poi mette in luce anche un ultimo ma non ultimo aspetto molto importante: "La presentazione alla cittadinanza di alcuni cani ad alto indice di adottabilità, accompagnanti in passeggiata da educatori cinofili ed operatori esperti, in co presenza con medici veterinari esperti in comportamento, rappresenta un momento di aggregazione e di forte impatto emotivo con potenziali adottanti. L’andamento relativo del numero di adozioni da maggio 2024, data di presa in carico della struttura da parte dal Servizio Veterinario della ASL NA 1 ad oggi, evidenzia un trend nettamente positivo con una percentuale di adozioni superiore al 92% sul totale dei cani in ingresso in struttura".

Dove si svolgono gli incontri con la cittadinanza voluti dal Comune di Napoli per favorire le adozioni responsabili

Gli incontri previsti si svolgeranno in diversi giorni e in diverse aree della città:

• Piazza San Pasquale, il 6 dicembre 2025;

• Piazza Vittoria, all'ingresso della Villa Comunale, il 13 dicembre 2025;

• Via E. Alvino, angolo Via Scarlatti, il 20 dicembre 2025;

• Piazza dei Martiri, il 3 gennaio 2026.

In tutti i luoghi e negli orari indicati sarà possibile incontrare alcuni dei cani ospiti in struttura e confrontarsi con i medici veterinari e gli operatori che saranno a disposizione degli interessati per descrivere ogni animale in base alle sue caratteristiche che non vuol dire solo spiegare le esigenze fisiche ma proprio conoscere la personalità di quello che deve diventare un vero e proprio membro della famiglia.

Durante il ciclo di appuntamenti saranno anche spiegati come funzionano i percorsi di adozione e fornita ogni informazione per far sì che l'eventuale decisione sia presa nel modo più corretto. Come precisato infatti nel comunicato ufficiale del comune partenopeo: "Nel corso degli appuntamenti si terranno anche focus di approfondimento sulle responsabilità e i doveri del buon proprietario, sul corretto sviluppo della relazione tra il cane e la sua nuova famiglia, sulla gestione sanitaria e comportamentale dei cani adottati, al fine di consentirne l'integrazione nel contesto familiare e sociale ed evitare futuri casi di abbandono".

Su Kodami ogni anno invitiamo le persone a riflettere sulla scelta di adottare un cane durante le festività natalizie lì dove, appunto, non nasce da una riflessione condivisa con tutti i membri della famiglia o avviene come risposta a una richiesta di un figlio o anche di un partner. I "cuccioli del Natale" spesso diventano "gli abbandoni dell'estate" e ciò avviene non a caso e non solo perché "dovevamo andare in vacanza e il cane era un impedimento" come spesso si sentono dire volontari e professionisti che lavorano nei canili. L'età del cane durante i mesi estivi corrisponde a quella dell'adolescenza nella media dei casi, ovvero un periodo della vita in cui l'animale, come del resto accade anche a noi umani, è in piena fase di crescita e sta formando la sua personalità. In sintesi: il cucciolo non è più quel "batuffolo di pelo" che era stato infilato dentro un pacco ma un soggetto che cerca il suo posto nel mondo e afferma le proprie motivazioni e sta formando il suo carattere.