4 alimenti che dovrebbe mangiare il tuo gatto per un pelo sano e forte

Con la primavera arriva puntuale anche la muta del pelo nei gatti, ma alcuni alimenti possono rafforzare e migliorare lo stato del mantello. Tra gli alimenti da prendere in considerazione per la dieta del micio ci sono salmone, fegato di pollo e uova.

Con l'arrivo della primavera i gatti affrontano la muta, un processo delicato che permette loro di adattarsi al cambiamento di stagione. Durante questa fase, però, è importante prestare particolare attenzione all’alimentazione, perché una dieta bilanciata e ricca dei nutrienti giusti può fare davvero la differenza nella salute del mantello. Alcuni alimenti, come il salmone, le uova e l'olio di pesce contengono sostanze importanti per aiutare i mici a pelo lungo e gli altri ad affrontare le cadute stagionali.

Vediamo allora più da vicino cinque alimenti che possono contribuire in modo concreto a migliorare la salute del pelo del tuo gatto, soprattutto in questo momento dell’anno in cui il suo corpo è più sollecitato.

Salmone

Il salmone è uno dei pesci più indicati per preservare il mantello del gatto attraverso la. È particolarmente ricco di acidi grassi omega-3, in particolare EPA e DHA, due nutrienti che aiutano a combattere l’infiammazione cutanea, rendendo la pelle del gatto meno secca e più elastica. Una pelle in buone condizioni si traduce automaticamente in un pelo più lucido e resistente.

Gli omega-3, in particolare, svolgono un ruolo importante nella regolazione del sistema immunitario, contribuendo a ridurre eventuali reazioni allergiche che possono influire negativamente sull’aspetto del pelo. Il salmone può essere offerto al gatto cotto al vapore, senza condimenti o sale, o come parte integrante di un alimento umido di buona qualità. È importante però non esagerare con le quantità: anche se fa bene, è pur sempre un alimento calorico.

Fegato di pollo

Il fegato di pollo, o fegatini, è un altro alimento prezioso, a patto che venga somministrato con moderazione. Contiene un'elevata quantità di vitamina A, indispensabile per la rigenerazione cellulare e per mantenere la pelle del gatto sana e idratata. Inoltre, fornisce vitamine del gruppo B, come la biotina e la niacina, che sono direttamente coinvolte nei processi di crescita del pelo.

La biotina, in particolare, è nota per la sua capacità di rafforzare il fusto del pelo e di renderlo meno fragile. Oltre alle vitamine, il fegato è una buona fonte di ferro e zinco, due minerali che contribuiscono a migliorare la circolazione sanguigna a livello cutaneo e a sostenere la crescita di un mantello folto. È però fondamentale non esagerare: una quantità eccessiva di vitamina A può diventare tossica, quindi il fegato dovrebbe essere un'aggiunta saltuaria alla dieta, magari una o due volte a settimana.

Uova

Le uova rappresentano una vera miniera di sostanze nutritive utili anche ai gatti. Sono particolarmente indicate per rinforzare il pelo grazie all’alto contenuto di proteine ad alto valore biologico, ovvero proteine che contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Gli amminoacidi sono i mattoni fondamentali della struttura del pelo, quindi un adeguato apporto favorisce la crescita di un mantello più compatto e meno soggetto alla rottura.

Le uova, inoltre, contengono biotina e vitamina D, che hanno effetti benefici sulla pelle. La biotina, già citata nel paragrafo precedente, è spesso presente anche negli integratori pensati per migliorare la salute del pelo. È consigliabile offrire al gatto uova ben cotte per evitare il rischio di contaminazioni batteriche.

Olio di pesce

L’olio di pesce è un supplemento che molti umani di riferimento scelgono di aggiungere alla dieta del loro gatto, soprattutto durante la muta. Questo tipo di olio è una delle fonti più concentrate di acidi grassi omega-3, simili a quelli presenti nel salmone. La differenza è che l’olio può essere più facilmente dosato e miscelato al cibo quotidiano. L'effetto principale degli omega-3 è quello di idratare la pelle dall’interno, riducendo la secchezza e il prurito e prevenendo la comparsa di forfora.

Un uso costante di olio di pesce nella dieta può rendere il pelo più morbido, lucido e meno incline alla caduta. Prima di aggiungere integratori alla dieta del gatto, però, è sempre consigliabile chiedere consiglio al veterinario, per essere sicuri che siano adatti al singolo animale e ben bilanciati.